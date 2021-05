Podemos es fixa en el Pacte del Botànic i tria València per presentar la candidatura de Ione Belarra per a succeir a Pablo Iglesias

La direcció provisional de Podemos es descentralitza i tria València per a l’acte de presentació de candidatura. La secretària general de la formació morada, Ione Belarra, que dirigeix el partit des de l’eixida de Pablo Iglesias el 5 de maig passat, celebrarà dissabte un acte per a presentar la seua candidatura al pròxim procés de primàries. El quart Vistalegre de Podemos conclourà el pròxim 13 de juny.

La també ministra d’Agenda 2030 exposarà el seu programa polític al Jardí Botànic de València, el lloc en què al juny del 2015 es va signar el pacte per a un govern de coalició progressista en la Generalitat Valenciana, el primer després de vint anys de majories absolutes del PP. El 2015 el Botànic va escenificar el canvi de paradigma en les polítiques públiques de l’autonomia; no en va, va donar nom a l’acord de Govern del qual formen part el PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida, amb la vicepresidència segona per als morats.

La coordinadora de Podem a la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, destacava dimecres l’exercici de descentralització del partit i considerava que la formació es troba “molt forta”, encara que no ha volgut avançar si hi haurà dirigents valencians en la candidatura. Lima definia el Govern valencià com “un referent” i la “punta de llança per a un nou cicle” en l’espai de Podemos i d’Unidas Podemos, aquest últim “liderat per Yolanda Díaz, que serà presidenta del Govern”. Les polítiques progressistes del Govern del Botànic s’han convertit des de l’última campanya electoral en el bloc antagonista a l’ultraliberalisme del PP de Madrid, que va arrasar a la comunitat.

La coordinadora de Podem recalca que amb aquest quart procés de primàries “comencem a construir un nou cicle polític molt il·lusionant”, que estarà caracteritzat per una “desmadrilenyització”. Respecte a l’organització valenciana, ha assegurat que en els últims deu mesos han avançat “amb passes de gegant” i que està tenint un “pes important” a escala estatal. En aquest sentit, ha considerat el fet que Belarra presente la seua candidatura a València “una manera de posar en valor la faena que estan fent la militància de base i els cercles”.

La valenciana és l’autonomia en què els morats tenen més força, amb la vicepresidència segona i conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que dirigeix Rubén Martínez Dalmau –els morats tenen dos consellers a les Balears, sota la presidència del PSOE i una conselleria a Aragó, Canàries i Navarra–. Dirigents de Podemos com la ministra d’Igualtat, Irene Montero, han posat en valor les polítiques públiques d’habitatge valencià, que consideren un referent estatal. Montero va acudir dilluns a diverses trobades amb el president de la Generalitat, Ximo Puig i la vicepresidenta, Mónica Oltra, per analitzar les polítiques d’igualtat del Consell i la Llei trans valenciana en la jornada prèvia al debat en el Congrés. Durant aquesta setmana, motivat pel congrés nacional del sindicat UGT, la capital valenciana s’ha convertit en una desfilada de ministres, que ho han aprofitat per a mantindre algunes trobades amb els consellers valencians. Montero també es va reunir amb el vicepresident segon, la consellera de Qualitat Democràtica i coordinadora d’Esquerra Unida, Rosa Pérez, i la coordinadora de Podem a la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, per “reforçar” la coalició que comparteixen.

L’actriu María Botto i l’exatleta Roberto Sotomayor formaran part de la candidatura de la ministra de Drets Socials per a liderar el partit morat amb vista la quarta Assemblea Ciutadana, que elegirà la nova direcció estatal després de l’eixida d’Iglesias. Belarra també inclourà en la seua llista per al nou Consell Ciutadà estatal de Podemos els activistes Alejandra Jacinto i Serigne Mbaye, que fa poc van ser elegits diputats en l’Assemblea de Madrid, on Podemos va sumar 10 parlamentaris, tres més que en els últims comicis.