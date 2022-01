La Generalitat valenciana activa els primers 87 milions de fons europeus per a plans de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana

El Govern valencià posa en marxa les primeres ajudes finançades amb els fons europeus Next Generation per a rehabilitació d’edificis i regeneració urbana. La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica inicia els procediments perquè els ajuntaments presenten els projectes subvencionables amb un pressupost de 87 milions d’euros, cofinançats entre la Generalitat i els fons de Brussel·les.

La primera convocatòria dels projectes que gestiona el departament d’Héctor Illueca multiplica per 10 la inversió que fins hui s’havia destinat a regeneració i rehabilitació del parc privat d’habitatge a la Comunitat Valenciana. Els projectes, de caràcter municipal, es començaran a abonar enguany i es podran desenvolupar fins al 2026. Les obres que s’adjudiquen aquest exercici estaran compromeses en els pressupostos autonòmics successius i tindran la meitat de l’import cobert en la primera adjudicació. L’executiu traurà en els pròxims dies l’esborrany del text i la convocatòria de les ajudes.

Els ajuntaments seran els encarregats de presentar els projectes i la Generalitat ponderarà aquells en què prevalguen les actuacions en barris vulnerables i zones amb necessitats d’habitatge, ja delimitades pels municipis, mentre que Brussel·les, que finançarà el 80% de les actuacions, farà prevaldre els criteris d’eficiència energètica en les intervencions. La convocatòria, que es publicarà aquesta setmana, inclou actuacions en façanes, instal·lació de plaques solars i adequació dels edificis als criteris d’eficiència energètica, així com intervencions per a millorar l’accessibilitat dels edificis i el seu entorn.

El programa de rehabilitació suposa una de les injeccions més grans de fons europeus que gestionarà la Conselleria d’Habitatge i permet a l’executiu multiplicar el seu pressupost per a reforçar les polítiques públiques. En paral·lel, també amb fons europeus, la Generalitat habilitarà 20 milions d’euros més per a la rehabilitació del parc públic d’habitatge, una partida que gestionarà directament.

La convocatòria s’emmarca en el Component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a millorar el parc d’edificis i habitatges d’Espanya i ajustar-los als objectius europeus en matèria de sostenibilitat. El Ministeri de Transports i Agenda Urbana, competent en habitatge, estima que el 45% dels edificis són de construcció anterior al 1980, al voltant d’un milió d’habitatges estan en estat deficient, roí o ruïnós, el 75% dels edificis residencials no són accessibles i el 40% d’aquests de quatre o més plantes no tenen ascensor.

En els últims dies, amb el conflicte entre el Govern i el Poder Judicial sobre la Llei d’habitatge, els representants socialistes, d’Unides Podem i Compromís han insistit que les polítiques d’habitatge han de ser un pilar fonamental de l’estat del benestar. El vicepresident segon de la Generalitat, Héctor Illueca, va aprofitar dijous una visita institucional a Madrid per a demanar a la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, impulsar la llei per a la regulació de preus de lloguer en zones de mercat en tensió. “Si el bo jove no s’acompanya d’una regulació del preu dels lloguers, el seu impacte serà limitat”, insisteix el vicepresident segon.