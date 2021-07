El Govern valencià celebra el seu onzé seminari amb la mirada posada en els pressupostos de la recuperació

L’anomenada fatiga pandèmica es nota en tots els estrats socials. També en el Govern valencià i en els partits signants de l’Acord del Botànic, que sumen a aquesta la fatiga de sis anys de relació una crisi sanitària i econòmica i la fatiga financera derivada d’un model de repartiment de recursos que asfixia l’autonomia. “Ens dessagna”, assenyalava la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, en la roda de premsa després del ple de divendres, celebrat a Albocàsser.

Les localitats castellonenques d’Albocàsser i Benassal acullen aquest cap de setmana l’onzé seminari del Govern del Botànic, una cita semestral que va nàixer en el primer any de l’executiu bicolor i que s’ha mantingut com una tradició en què llimar asprors i fixar objectius. L’últim es va celebrar a l’octubre, amb la crisi dels pressupostos autonòmics entre Hisenda i la vicepresidència primera a punt d’esclatar. Amb el record d’aquella brega –la vicepresidenta va denunciar que el conseller Vicent Soler havia presentat uns comptes que no s’havien pactat amb el seu departament en nom seu– s’enceta aquest seminari que s’ha retardat uns quants mesos, acurta la duració a dues jornades i canvia d’ubicació per la pandèmia. El partit que dirigeix Mónica Oltra dins de Compromís, Iniciativa, ha començat a enviar un avís: els comptes es fan entre tots els departaments i després passen per Hisenda, i no a l’inrevés.

Precisament els socialistes i Unides Podem retrauen ara a la vicepresidenta que no haja consensuat l’estratègia contra les violències sexuals, presentada dimecres davant el Pacte Valencià contra la Violència Masclista i exposada divendres en el ple del Consell. En els departaments socialistes, especialment en Justícia, hi ha un cert ressentiment, perquè es considera que Igualtat planteja actuacions passant per damunt d’altres departaments amb competències en la lluita contra la violència masclista i atenció a les emergències.

Els membres de l’executiu valencià, que celebren seminaris previs en cadascun dels departaments, hauran de llimar algunes asprors entre les aigües medicinals de Benassal. L’enèsim retard d’una base per a la reforma del sistema de finançament autonòmic, que va crispar l’últim debat parlamentari entre els membres de la coalició, marcarà més d’una conversa.

Divendres, abans de començar la primera jornada de retir, els consellers s’han distribuït l’agenda per la comarca de l’Alt Maestrat. Turisme d’interior, infraestructures per a evitar la despoblació i recuperació del patrimoni cultural van centrar l’activitat de l’executiu autonòmic.

Cultura impulsarà la figura de Carles Salvador

Durant la visita institucional a Benassal, la Conselleria d’Educació i Cultura s’ha compromés a col·laborar amb la fundació Carles Salvador, poeta, gramàtic i mestre que va desenvolupar la seua carrera en aquest mateix municipi. El conseller Vicent Marzà ha destacat que “la tasca de conservació del llegat i de la difusió de l’aula museu Carles Salvador és inqüestionable, per això des de la conselleria col·laborarem en refermar aquesta gran faena que estan fent”. La conselleria incorporarà 30.000 euros per a la fundació en els pressupostos per al 2022.