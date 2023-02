El Govern valencià demanarà en el Suprem la paralització cautelar de la retallada del transvasament Tajo-Segura

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous alguns detalls del recurs judicial que ha preparat l'Advocacia de la Generalitat contra el decret que regula el transvasament Tajo-Segura aprovat recentment pel Govern.

Puig ha comentat que el ple del Consell aprovarà aquest divendres a Oriola la presentació del recurs: “El recurs sol·licitarà mesures cautelars amb l'objectiu que es paralitze qualsevol decisió fins que no s'aborde el fons de la qüestió, és a dir, que no està garantit en la disposició novena el que sembla raonable i és que es faça una avaluació de com estan funcionant les inversions i al mateix temps com està la massa d'aigua del riu per a pujar els cabals”.

És a dir, el Govern valencià manté que abans d'aprovar les pujades previstes del cabal ecològic s'ha d'analitzar l'estat d'execució de les obres previstes (principalment dessaladores) per a compensar la menor aportació d'aigua del transvasament, així com la qualitat de les aigües del Tajo tenint en compte les depuradores que es posaran en marxa a Madrid.

Com va informar elDiario.es, el text aprovat per part del Consell de Ministres que regula el transvasament manté la retallada d'aigua escalonada, encara que amb matisos, la qual cosa va portar a Puig a anunciar que la Generalitat subvencionarà l'aigua dessalada per a compensar la retallada. El Consell finançarà el preu de l'aigua als regants amb 10 cèntims per metre cúbic, deixant el preu en 24 cèntims en lloc dels 34 que marca el Govern.

El decret inclou un cabal ecològic (cabal mínim per a poder transvasar aigua) de 7 metres cúbics per segon en 2023, de 8 metres cúbics en 2026 i de 8,65 metres cúbics per segon en 2027, la qual cosa en implica que en el pitjor dels escenaris la reducció màxima d'aigua transvassable estarà entre 70 i 110 hectòmetres cúbics, que es compensaran amb inversions per a aconseguir disposar de recursos addicionals amb aigua dessalada, reutilitzada i amb l'eficiència del regadiu.

Per al president, l'objectiu d'aquest recurs és que “es garantisca l'aigua per sempre”, i ha puntualitzat que no tenen objecció en tot el pla perquè hi ha parts amb les quals estan “d'acord”.

Així, ha continuat apostant per el “diàleg” amb el Govern i ha insistit a rebutjar el “partidisme i la guerra de l'aigua”. Per això, a pesar que “mai renunciaran” al transvasament Tajo-Segura, ha assenyalat que també s'ha de millorar la “reutilització i regeneració d'aigües”, així com l'ús d'aigües subterrànies i la modernització de regadius, així com la baixada del preu de l'aigua dessalada.