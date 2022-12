El Govern valencià desbloqueja l’embós d’expedients per a la instal·lació de plantes fotovoltaiques

El Govern valencià ultima la tramitació dels expedients de plantes solars fotovoltaiques que requereixen autorització abans del 25 de gener. La conselleria de Política Territorial, on estaven embossats quasi un centenar d’expedients, ha informat dijous que la pràctica totalitat dels documents que requerien revisió per a complir amb els terminis del Govern s’han avaluat ja.

Encara que el departament de Rebeca Torró no ha explicat quants expedients són favorables i quants desfavorables, sí que ha indicat que les autoritzacions impliquen en conjunt sumar a la xarxa elèctrica 763 megavats. La xifra suposa triplicar la potència instal·lada en energia solar fotovoltaica actual. El pas següent correspon a la Conselleria d’Economia Sostenible, que ja compta amb tots els informes per decidir si els projectes són viables.

La titular de Política Territorial ha remés un comunicat informant dels projectes, en què ha assenyalat que “la conselleria està incrementant de manera progressiva la tramitació de tots els informes de projectes d’energies renovables vinculats a la fita fixada pel ministeri per al 25 de gener de 2023”. L’executiu autonòmic tenia 65 projectes pendents d’autorització que vencien el mes vinent.

La consellera socialista ha recordat l’informe que va sol·licitar a l’Advocacia de la Generalitat davant els dubtes de diversos membres del Govern de coalició, que determinava que els informes extres que demanava la Direcció General de Paisatge no poden retardar els projectes. En aquest sentit, ha apuntat que després de l’informe que permet avançar “amb rigor” en la tramitació dels expedients, “està duent-se a terme un treball coordinat dins dels diversos departaments, amb el compromís ferm de la Generalitat d’avançar en la implantació d’energies renovables”.

Dimarts passat, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va reunir els responsables d’Hisenda, Transició Ecològica, Economia Sostenible i Política Territorial per donar un toc d’atenció sobre els retards en les avaluacions dels projectes fotovoltaics. “Totes les conselleries estan alineades” amb els objectius de transició energètica, va assegurar Puig, resolent l’assumpte amb el compromís d’elaborar un mapa per a prioritzar sòl en què instal·lar plantes eòliques i fotovoltaiques i acordant un reforç de recursos humans per a la gestió. Dilluns, el rector de la Universitat Politècnica de València va presentar al president un informe en què advocava per aquesta mateixa via.