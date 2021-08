El Govern valencià reclama partides “singulars” dels fons europeus per a la indústria autonòmica i els municipis menuts

El Govern valencià insisteix a reclamar una descentralització dels fons europeus i que l’executiu central cedisca part del comandament a les comunitats autònomes. En la reunió sectorial d’Hisenda de dilluns, el conseller Vicent Soler insistia en la línia avançada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, en la Conferència de Presidents, en què el dirigent socialista va reclamar la cogestió d’alguns projectes per a sectors singulars.

“L’estructura productiva d’Espanya és variada territorialment, per això ens agradaria concretar que una part dels fons dirigits a la indústria vagen enfocats a projectes que incideixen directament en les estructures productives de cada territori”, reclamava Soler. El conseller d’Hisenda es referia a sectors com la ceràmica, el tèxtil o el calçat, que han resistit a la crisi sanitària –alguns per la seua reconversió– i que participen en estratègies per a la seua transformació a un model més sostenible –com en el cas de l’Estratègia de l’Hidrogen Verd–, però també al gros del teixit empresarial valencià, les pimes, a què preocupa quedar fora de les ajudes.

L’Institut Nacional d’Estadística apunta que només el 4,5% de les empreses espanyoles tenen més de 20 treballadors. Dit d’una altra manera: més de 3,3 de milions d’empreses espanyoles tenen menys de 20 treballadors. El teixit empresarial patri es compon en un 99% de petites i mitjanes empreses, xifra equivalent a la Comunitat Valenciana. La majoria d’aquestes empreses a penes disposen dels recursos necessaris per a optar als anomenats projectes tractors o PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica), un dels mecanismes dels fons europeus de recuperació, que concentren bona part del finançament.

El conseller d’Hisenda ha insistit durant la trobada amb els seus homòlegs i la ministra “que es produïsca un repartiment territorialitzat dels fons europeus perquè arriben també als municipis menuts, de manera que no hagen de competir amb altres entitats de més volum”. “L’estructura municipal és molt diferent per comunitats autònomes. Les corporacions locals són les administracions més pròximes als ciutadans i, per tant, als negocis i a les empreses, i els ajuntaments més menuts han de ser tinguts en compte”, ha apuntat Soler. Així mateix, el conseller també ha sol·licitat que es valore en el disseny de les ajudes el tema de la despoblació i de la congestió demogràfica, “dos fenòmens demogràfics i socials que es donen a la Comunitat Valenciana”.