Igualtat defensa a Brussel·les les actuacions amb menors tutelats davant les acusacions del PP

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu, un mecanisme de canalització de denúncies ciutadanes, debat dijous dues sol·licituds del PP contra el Govern valencià per desprotecció a menors tutelats davant sospites d’abusos sexuals. L’organisme, presidit per l’exministra del PP Dolors Montserrat, rebrà dos representants del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, la diputada Elena Bastidas i l’advocada Ana María Gil, que reclamen la intervenció de la Comissió per a “protegir els menors que han sigut víctimes d’abusos sexuals en els establiments públics de la comunitat autònoma, davant la que considera actitud laxa i deixadesa de les autoritats regionals i nacionals espanyoles sobre aquest tema”.

Malgrat que la Comissió Europea ja va determinar que no és competent per a analitzar les acusacions, la majoria conservadora de l’Eurocambra va aconseguir introduir en l’ordre del dia les denúncies del PP valencià contra el departament que llavors dirigia Mónica Oltra, que van vincular amb la investigació judicial al seu exmarit, educador en un centre de menors. “Després de les condemnes a l’educador per haver abusat d’una menor tutelada i conéixer l’informe del Síndic de Greuges, en què es recollia també l’existència de 175 menors tutelats que podrien haver patit abusos sexuals i ser rebutjada fins a 3 vegades la creació d’una comissió d’investigació en les Corts, cal arribar fins al final en aquest assumpte tan lamentable”, indicava Bastidas dimecres en una roda de premsa, en vespres de viatjar a Brussel·les per a intervindre-hi.

La denúncia que la diputada va portar a Brussel·les el novembre passat es basa en un informe del Síndic de Greuges, que, amb dades de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, competent en menors, va detectar que entre els 4.000 menors tutelats per la Generalitat Valenciana, en 175 casos es van activar els protocols per sospita d’abusos entre juny del 2020 i el mateix mes del 2021. L’informe indica que els abusos s’han produït la major part fora dels centres públics i per persones alienes als recursos de protecció. L’expedient es va tancar pocs mesos després en acceptar Igualtat les recomanacions del Síndic.

Sobre la base de les dues denúncies de les populars, un advocat ha presentat una petició d’investigació en el mateix organisme, basada en la coneguda bola del bar Espanya, que ha rebut una recomanació favorable a la investigació per la comissió que presideix Montserrat.

La Comissió Europea ja va determinar el març passat que no és l’organisme competent per a fer aquestes investigacions, amb una comunicació per escrit a les dues denunciants. “La regulació del funcionament de les agències de protecció de menors correspon a la legislació espanyola. A més, la Comissió no pot intervindre en casos individuals (...) Així doncs, la resolució d’aquestes qüestions ha de buscar-se a escala nacional”, indica l’escrit, que recorda que “al gener del 2019, va iniciar un procediment d’infracció per transposició incorrecta de la Directiva per part d’Espanya”, en referència a la disposicions contra la prostitució infantil.