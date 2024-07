L’Advocacia de la Generalitat qüestiona que el macrodecret ‘simplifica’ elimine l’empremta dels ‘lobbies’ en grans projectes

L’Advocacia de la Generalitat Valenciana posa objeccions a les mesures sobre grups d’interés que comporta l’anomenat ‘pla simplifica’. El decret estrela del primer any de Govern de Carlos Mazón implica canvis en un centenar de normes autonòmiques, entre les quals, la regulació sobre transparència i el paper dels anomenats lobbies en els projectes públics.

Els advocats de la Generalitat expressen els seus dubtes en l’informe sobre el text legal, remés a l’executiu i a la cambra autonòmica. Aquests documents tenen caràcter preceptiu, no vinculant, però no deixen de ser un examen jurídic a la bateria de mesures aprovada pel Consell. Les Corts Valencianes van donar llum verda al decret amb la majoria del PP i Vox, però la seua tramitació com a projecte de llei obri la porta a esmenar-lo.

Els lletrats posen el focus en els informes que assenyalen si hi ha hagut participació de lobbies en la norma. El decret canvia la llei de transparència per a eximir de la seua aplicació els instruments de planificació territorial; és a dir, que en projectes urbanístics desaparega l’obligació d’informar si hi ha hagut activitats de lobbies relacionades si no s’han manifestat en un primer moment. En concret, “si prèviament o al llarg del procediment d’elaboració d’un avantprojecte de llei o d’un projecte de decret del Consell no s’han produït activitats d’influència relacionades amb l’avantprojecte o projecte, no calga emetre informe d’empremta dels grups d’interés negatiu per a la seua tramitació, com s’exigia fins ara, sinó una mera constatació en l’expedient d’aquesta circumstància per part de l’òrgan de tramitació”. La norma, que pretén reduir la burocràcia per a dinamitzar l’economia, s’estructura en un articulat que redueix els controls públics, com és el cas.

L’Advocacia qüestiona dos articles en aquest sentit. El primer, diu això: “Per la seua naturalesa, s’exclouen d’aquesta obligació (es refereix a l’obligació d’emetre informe de participació de grups d’interés) en els decrets del Consell que aproven o modifiquen instruments de planejament territorial, regulats per la legislació d’ordenació del territori”. Els lletrats recorden que “l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i els Plans d’Acció Territorial, tant els de caràcter sectorial com els integrats, són instruments d’ordenació territorial que tenen naturalesa reglamentària. La seua aprovació per decret del Consell exigeix el seu sotmetiment a tots els tràmits exigits amb caràcter general, incloent-hi el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, i també als específics derivats de la mateixa normativa urbanística i territorial”.

La planificació territorial i urbanística, contínua l’anàlisi, “és un dels àmbits d’actuació en què s’estima que és més necessària la transparència de l’Administració de la Generalitat i, per això, on té més justificació l’emissió de l’informe de participació de grups d’interés”. “A més, la transparència és un dels principis generals o ”orientadors“ que estableix l’article 2.2 f) del projecte de Decret llei”, recalca l’escrit, que recomana que no es modifiquen aquests articles i no es retire l’obligació d’emetre l’informe.

Els lletrats també qüestionen la modificació següent, que també afecta l’informe. En concret, “es recomana no modificar la redacció de l’article 21.2 del Decret 172/2021, perquè el denominat ”informe d’empremta d’interés negatiu“ serveix per a identificar quan no s’han produït ”activitats d’influència“ i també serveix per a acreditar que no s’ha omés, per un error en la tramitació del procediment, l’informe d’empremta de grups d’interés en el cas que sí que s’hagen produït activitats d’influència”. I retrauen al redactor del decret que, “en contra del que s’afirma en el preàmbul del projecte de Decret llei, l’”informe d’empremta d’interés negatiu“ sí que aporta un valor afegit al procediment normatiu i contribueix d’aquesta manera a garantir la transparència en l’actuació d’Administració de la Generalitat, que, reiterem, és un dels principis generals o ”orientadors“ que estableix el decret”.

Les mesures continuen en vigor

Encara que el text es tramite com a projecte de llei i quede obert a esmenes, la convalidació del decret llei per part de les Corts Valencianes deixa en vigor les mesures. Segons ha assenyalat en un comunicat el director general de Simplificació Administrativa, Francisco Ortega, amb la convalidació s’assegura la “plena vigència” del decret i es garanteix que les mesures i les disposicions incloses “continuen sent efectives i aplicables a la Comunitat Valenciana”, assenyala el responsable autonòmic en un comunicat.

Pel que fa a la tramitació com a projecte de llei, el director general avança que “permetrà un debat més detallat i la possibilitat d’introduir modificacions i millores al text original”. No obstant això, remarca que, “mentre, es du a terme aquest procés legislatiu, el decret llei convalidat roman en vigor i continua tenint força de llei”.

Reducció de controls

Després de l’aprovació del decret, el portaveu d’Administració lLocal del PSPV, Ramón Abad, assenyala que “les dades són els millors reflexos de la política i en aquest decret es reconeix que l’ocupació ha crescut menys a la Comunitat Valenciana que a Espanya, que la inversió estrangera ha disminuït un 15% i que l’economia valenciana ha mostrat senyals de desacceleració”.

El parlamentari pregunta al PP de Mazón “què és per a vostés simplificar”: “És eliminar la seguretat jurídica de l’ordenament, bolcar tota la responsabilitat en el ciutadà ometent tota competència de l’Administració i carregar-se la democràcia eliminant del debat públic i de la deliberació parlamentària?”, ironitza el representant, que reclama la modificació del text.