L’eixida d’Enrique Soriano obri un cisma en À Punt i deixa la presidència de la televisió pública en l’aire

La dimissió del president del Consell Rector de l’organisme que gestiona la televisió pública valenciana ha provocat un tsunami en la direcció de l’ens públic. L’advertiment d’Enrique Soriano que volia deixar el càrrec ha recorregut els corredors de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), del Palau de la Generalitat i de les Corts Valencianes durant dos anys fins que es va fer efectiva divendres passat 8 de gener.

Trobar una persona vàlida, disposada i que complira les exigències de la llei de creació de la televisió pública valenciana va ocupar el parlament autonòmic la meitat de la primera legislatura, fins a aconseguir un pacte entre el PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans per a encomanar la posada en marxa del servei públic audiovisual al lletrat de les Corts Valencianes llavors. La fi del seu mandat, dos anys abans del que es preveu en la llei, obri un nou cisma en la radiotelevisió pública.

La presidència provisional de l’ens recau, segons la normativa, en Mar Iglesias, vicepresidenta del Consell Rector proposada per Compromís, que exerciria en funcions el càrrec fins que el parlament autonòmic trie un nou candidat. Però la professora de periodisme en la Universitat d’Alacant no vol assumir la responsabilitat sense un contracte concorde, segons informen fonts de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Els membres del Consell Rector cobren dietes per assistir a reunions, però no tenen un salari, perquè no exerceixen el càrrec en règim d’exclusivitat, mentre que la presidència percep salari equivalent al d’un secretari autonòmic, 60.000 euros.

Segons fonts coneixedores de la negociació, la periodista exigeix un contracte d’alta direcció indefinit amb la mateixa retribució que el seu predecessor, una qüestió que ha sorprés tant en la Corporació com en Presidència de la Generalitat, en què rauen les competències pel que fa al sistema de comunicació públic. Recorden que Soriano no ha tingut en quatre anys un contracte com el que reclama Iglesias, una qüestió sobre la qual la Sindicatura de Comptes s’ha pronunciat unes quantes vegades. Els serveis jurídics plantegen dubtes seriosos sobre si una persona que va ser elegida com a part del consell i no com a presidenta puga tindre un contracte d’alta direcció, atesa la interinitat del càrrec. És a dir, que com que és presidenta ‘accidental’, no es podria blindar la seua condició laboral i hauria de continuar percebent només les dietes per les seues noves funcions. Aquest diari no ha pogut contactar amb Iglesias perquè oferisca el seu testimoniatge.

Sense contracte d’alta direcció, expliquen les mateixes fonts, Iglesias no estaria disposada a assumir el càrrec, fet només deixaria un escenari: dimitir de la vicepresidència. En vista de la falta d’acord, i en vista de la nul·la intenció de les Corts Valencianes de buscar un altre candidat, el Consell Rector hauria d’elegir un nou vicepresident entre els seus membres que exercira provisionalment de president. Des del parlament autonòmic, els valencianistes han reiterat la necessitat de constituir el Consell Audiovisual, pressupostat en els comptes públics acabats d’aprovar, i que aquest siga qui elegisca la presidència de Consell Rector, però els socialistes, des de Presidència de la Generalitat Valenciana, no sembla que tinguen pressa per iniciar els tràmits.