Les empreses del sector turístic amb millors condicions laborals tindran prioritat en les ajudes públiques de la Generalitat Valenciana

Les empreses que milloren les condicions laborals dels seus empleats tindran prioritat en l’accés a ajudes públiques de la Generalitat Valenciana. Dilluns ha entrat en vigor la modificació de la Llei de turisme, plantejada per Compromís i secundada pels seus socis en el Pacte del Botànic –PSPV i Unides Podem– en la llei d’acompanyament als pressupostos de l’any passat, per a revertir la precarietat en el sector, responsable del 12% dels afiliats a la Seguretat Social a Espanya.

La mesura es va plantejar el novembre passat en el debat de pressupostos com a manera d’incentivar bones pràctiques en el sector i millorar les condicions laborals, en què abunden les hores extra no remunerades, les jornades maratonianes i els salaris per davall del conveni. La modificació legislativa advoca per introduir criteris de dignificació laboral en les bases reguladores de les ajudes públiques que reben les empreses del sector, pressupostades en cent milions d’euros en el moment de plantejar l’esmena, i que es veuran en augment amb els fons europeus i ajudes extraordinàries derivades de les mesures anticrisi.

En concret, l’esmena, ja en vigor, estableix que la Llei de turisme ha d’introduir com a criteris per a ponderar les ajudes “el compromís d’establir un salari/hora per a l’execució de l’activitat subvencionada per damunt del conveni col·lectiu sectorial i territorial”, una “formació contínua adequada o de plans de reciclatge per a les persones que executen l’activitat subvencionada”, “assignar a l’execució de l’activitat subvencionada personal amb contracte indefinit” i el compromís de “millorar les condicions de seguretat i salut laboral respecte de les establides legalment”.

La portaveu de la coalició, Papi Robles, ha registrat una pregunta parlamentària perquè el Consell especifique com assumeix el mandat de les Corts Valencianes en les convocatòries de subvencions. La síndica assegura que “la riquesa que genera el sector no reverteix com toca a les comarques més turístiques del nostre territori, com bé indica el fet que siguen les que més taxa d’empobriment presenten” i assenyala que apostar per la “sostenibilitat del turisme” ha d’incorporar la perspectiva laboral.