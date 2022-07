Les universitats valencianes coordinaran les seues actuacions en salut mental

Les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana començaran a coordinar les seues actuacions en salut mental. El Govern valencià constitueix amb els nou centres acadèmics una comissió de treball per a compartir actuacions i avaluar les mesures posades en marxa perquè siguen espais més saludables.

La comissió, en què participaran els responsables de salut mental dels centres acadèmics, té com a objectiu potenciar el paper de les universitats com a “centres promotors de salut mental”, optimitzar els seus recursos i, posteriorment, crear un pla de treball conjunt per a la comunitat universitària. Segons estudis recents com el de l’Institut Valencià de la Joventut, el 81% dels joves valencians han patit estrés i més del 73%, ansietat, problemes que s’accentuen en els períodes d’avaluacions acadèmiques.

L’espai de treball arrancarà amb una revisió dels plans de salut mental de les universitats i un examen dels seus recursos, una mena d’auditoria per a posar en comú les polítiques acadèmiques més efectives. Posteriorment, amb el mapa de serveis, es treballarà a incrementar les polítiques i oferir incentius als centres perquè emfatitzen els recursos destinats al benestar emocional. Les universitats són conscients del seu paper en la salut de l’alumnat, apunten fonts de la reunió, però posen l’accent en la falta de recursos econòmics per a prestar alguns serveis.

“Pretenem un canvi de paradigma. Davant de la competitivitat i l’individualisme, busquem la cooperació, el treball col·laboratiu”, apunta el comissionat de Presidència per al pla de salut mental, Rafael Tabarés, que incideix en aquest últim aspecte com a manera de reduir els problemes emocionals derivats de les crisis successives. De la seua banda, Pilar Ezpeleta, directora general d’Universitats, ha assegurat que “amb aquesta comissió fem un pas avant en l’evolució de les universitats per a tractar el benestar emocional i apostar per campus saludables com a espais que van més enllà de la transmissió de coneixements”.

L’espai s’ha constituït divendres en la Universitat d’Alacant i hi participaran totes les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d’Universitats i Innovació i el comissionat de Presidència per al Pla Valencià d’Acció per a la Salut Mental. L’òrgan, apunten, és el resultat de diverses trobades de treball prèvies entre aquests departaments.