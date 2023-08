Mazón es mostra ambigu sobre les reversions d'hospitals privatitzats pendents: “Es tracta de tindre una sanitat eficaç”

En un moment en el qual Vox, soci del Partit Popular en el Govern valencià, està pressionant a la Generalitat per mitjà de mocions als Ajuntaments perquè l'Administració autonòmica privatitze de nou els hospitals que els Executius progressistes del Botànic van recuperar per a la gestió pública, el president de la Generalitat es mostra ambigu sobre la possibilitat de paralitzar els processos de reversió dels departaments de salut de Dénia i Manises, pendents de recuperació. El titular de Sanitat, Marciano Gómez, ja va descartar la possibilitat de privatitzar els hospitals recuperats, però va deixar la porta oberta a prorrogar les concessions que actualment continuen vigents.

Mazón, qui va fitxar com a conseller de Sanitat a l'artífex de les privatitzacions sanitàries amb Eduardo Zaplana com a president de la Generalitat, s'ha referit aquest dimarts a l'auditoria encarregada a Sanitat per a determinar si es mantenen els processos de reversió: “No es tracta de reversions sí o no, sinó de tindre una Sanitat eficaç o no. No es tracta de models ideològics, es tracta de models d'eficiència, de beneficiar la salut dels pacients”.

El cap del Consell ha insistit que del que es tracta “és de tindre una sanitat que siga eficient independentment d'amb qui ens puguem valdre en un moment donat per a prestar el servei”, i ha insistit que “sempre serà públic, universal, i gratuït”. “Ja n'hi ha prou d'ideologia política en la sanitat, anem per l'eficàcia. Aqueix és el viatge, aqueix és el camí”, ha insistit.

Llistes d'espera

La sanitat pública, ha assenyalat Mazón, “és fonamental per a nosaltres, però el debat no és reversions sí o reversions no, col·laboració amb empreses professionals sí o no, sinó que el debat és com eliminarem les llistes d'espera i generar una sanitat eficient, és a dir, el contrari al que hem tingut”.

Segons ha indicat el president valencià, l'augment de les llistes d'espera quirúrgiques, diagnòstiques, i a les portes dels centres de salut en la Comunitat Valenciana és “insuportable”.

Mazón ha carregat contra el Botànic, que ha insistit han pres decisions “sense estar d'acord amb el personal dels diferents hospitals, dels diferents departaments de salut per voler imposar una ideologia, per voler imposar un model preestablit que res ha beneficiat i que ha augmentat les llistes d'espera”.

En contraposició, ha explicat que el seu Govern adoptarà les decisions “des del consens, el diàleg, i des del treball amb els representants sindicals i dels treballadors, però buscant l'eficàcia i l'eficiència”. “Aquest és el compromís. Des de la moderació, però des de l'eficàcia. Això és fonamental. Si avancem en aqueix sentit, tindrem una bona etapa de salut per als valencians”, ha postil·lat.

Deutes milionaris de les concessionàries

Les empreses que gestionen els hospitals privatitzats valencians deuen al Govern valencià 641 milions d'euros. El deute prové de les liquidacions pendents amb la Conselleria de Sanitat, la diferència entre l'inicialment abonat pel sector públic i el cost real dels serveis, amb les compensacions administratives penitents, que es realitza cada any.

Segons les dades de Sanitat, les concessionàries dels cinc contractes dels departaments de salut de Manises, Elx-Crevillent, Alzira, Dènia i Torrevieja tenen les liquidacions pendents des de fa anys, alguns des de fa una dècada. En el cas de Sanitas, que gestiona l'hospital de Manises, la concessionària deu més en solitari que les tres concessions de Ribera Salut en el seu conjunt.