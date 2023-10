La Mesa de les Corts Valencianes rebutja una iniciativa de Compromís sobre el finançament de Vox, perquè conté “manifestacions ofensives”

La Mesa de les Corts Valencianes, amb majoria del PP i Vox, rebutja una iniciativa de Compromís sobre el finançament de la formació d’ultradreta, perquè conté expressions ofensives. L’òrgan de govern del parlament autonòmic ha requerit la portaveu adjunta dels valencianistes, Isaura Navarro, autora de la iniciativa, perquè reformule la redacció.

En un reescrit remés a la parlamentària, el secretari de la Mesa l’informa que s’ha considerat que “en l’exposició de motius de la iniciativa es fan manifestacions que poden ser ofensives per al decor de persones i entitats”. L’organisme li indica que torne a redactar-la i presentar-la de nou abans que la Junta de Portaveus la prenga en consideració per al debat en les Corts Valencianes. El secretari no indica quines expressions són les que resulten ofensives i la parlamentària li ha demanat una concreció per a rectificar.

La portaveu adjunta de Compromís va presentar una iniciativa per a intensificar el control al finançament dels partits polítics, arran de les publicacions que recullen els dubtes del Tribunal de Comptes sobre el finançament de Vox, el gerent del qual ha cessat. L’ens fiscalitzador adverteix d’irregularitats en el finançament del partit d’ultradreta, que ha traspassat quasi set milions d’euros a la seua fàbrica d’idees, dirigia per Santiago Abascal, en quatre anys.

L’exposició de motius, qüestionada per la Mesa, recull: “El partit d’ultradreta Vox ha hagut de cessar el seu gerent després que es fera públic l’informe del Tribunal de Comptes en què s’han detectat diverses irregularitats, i s’han donat a conéixer els pagaments multimilionaris que es xifren al voltant de 7 milions d’euros en els quatre últims anys, fets a la Fundació Disenso, que actua com a think tank de Vox”. També diu: “Com és públic i notori, cap d’aquestes normes ha impedit que el 2018 el PP fora condemnat com a partit per participar a títol lucratiu de la trama Gürtel”.

L’objectiu del text, segons va assenyalar Navarro en un comunicat, és que la cambra debata “la necessitat d’adoptar les mesures necessàries per a garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de finançament de partits polítics i les fundacions vinculades”, al·ludint a la formació d’ultradreta.