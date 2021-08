El missatge d’Oltra al PSPV per l’ampliació del port de València: “Qui no vulga adonar-se [del canvi climàtic] està en la negació”

L’ampliació nord del port de València és un problema en el si del Govern del Botànic que una part sembla que pretén ignorar. La vicepresidenta del Consell i portaveu de Compromís, Mónica Oltra, recordava dimarts el silenci dels seus socis en l’executiu i en les Corts Valencianes sobre una macroestructura difícil d’encaixar en la lluita contra el canvi climàtic. Tant Compromís com Unides Podem s’han mostrat radicalment en contra de l’ampliació, però els socialistes mantenen silenci o expressen ambigüitats quan se’ls interpel·la pel futur de l’obra, projectada pel PP i modificada el 2018 per l’Autoritat Portuària de València.

La vicepresidenta del Consell recordava dimarts, preguntada si en l’executiu s’obriria un debat per resoldre les discrepàncies, que “no ha sentit una postura clara i escrita” i que “desconeix” la posició del soci majoritari en el Govern sobre aquesta qüestió. “Conec la que mantenim nosaltres i la que és responsable”, apuntava la vicepresidenta. “La meua la vaig expressar en un article”, afegia, en referència al text publicat en aquest diari en (De port en port), en què expressa: “No podem parlar de lluitar contra l’emergència climàtica i seguir amb propostes instal·lades en el passat que no sols no lluiten contra aquesta, sinó que l’agreugen”. En l’article, la coportaveu de Compromís, apunta efectes adversos de l’ampliació com “el perill per a les platges del sud de la ciutat, l’amenaça a l’Albufera de València, l’impacte paisatgístic, la contaminació per a l’àrea metropolitana” i costos “ambientals, de salut pública, econòmics”.

La portaveu de l’executiu autonòmic defensa com a opció responsable la que apunten els experts en l’Informe d’Avaluació sobre Canvi Climàtic del Grup Intergovernamental d’Experts (IPCC) o “les portades de diaris internacionals” que “alerten molt greument que potser hem arribat a un punt de no retorn en molts aspectes”. L’informe d’experts que assessoren les Nacions Unides en matèria de canvi climàtic urgeix a implantar mesures que en mitiguen els efectes i a adaptar les societats a uns símptomes ja presents.

Un dels experts consultat per elDiario.es, Josep Canadell, considera incompatibles les ampliacions d’infraestructures com l’aeroport del Prat (Barcelona) o el port de València amb la lluita contra l’emergència climàtica, atesa la tecnologia actual i la vida útil prolongada d’avions i vaixells. “Per a tots els grans mitjans de transport no es veu una solució a curt termini, tot es veu molt lluny encara”, indicava l’investigador, expert en emissions, que recordava que el transport portuari i aeroportuari suposen entre un 5% i un 6% de les emissions de CO₂ a escala mundial. “Qui no vulga adonar-se’n està en la negació o no ho vol veure, val per als ports i per als aeroports”, sentenciava la vicepresidenta.