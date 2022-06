Mónica Oltra anuncia la seua dimissió com a vicepresidenta de la Generalitat Valenciana

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, deixa el seu càrrec en el Govern valencià i la seua acta com a diputada en les Corts Valencianes. La vicepresidenta del Consell ha anunciat la seua decisió aquest dimarts, abans de començar l'executiva de Compromís, que havia d'analitzar l'impacte polític de la seua imputació. La dirigent valenciana assegura que marxa per a “no comprometre el projecte de canvi” del Pacte del Botànic i indica que ella “no serà la coartada” per a tirar a Compromís del Govern.

La número dos havia comunicat al matí que no anava a assistir a la trobada per a no influir en la decisió del partit. Des que es coneguera la decisió del Tribunal Superior de Justícia d'imputar-la per la gestió del seu departament en el cas d'abusos a una menor, els dirigents de la coalició valencianista han tancat files per a secundar-la, però no ha cessat la pressió per a reclamar la seua marxa.

Oltra ha assegurat que marxa “amb el cap ben alt”, de l'Executiu autonòmic i del Parlament i ha criticat l'ecosistema mediàtic que “ha creat un clima” perquè aquesta marxa es produïsca, en referència a les informacions que emanen de Presidència de la Generalitat amb un calendari perquè Compromís decidira sobre el seu futur polític. La comunicació al president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha realitzat durant la roda de premsa. “No li donaré la coartada al PSOE perquè traga les polítiques d'esquerres del Botànic”. El missatge que llança aquest context, apunta, és que “no es poden fer polítiques fora del dogma neoliberal”. “El missatge que traslladem és que guanyen els roïns”, ha insistit.