Netegen i existeixen: les treballadores de la neteja es queden a la cua de la vacunació als hospitals valencians

Divendres passat, treballadores de la neteja de l’Hospital La Fe de València es van concentrar davant del centre per exigir que les vacunaren com a personal de risc. Les treballadores denunciaven que la seua situació havia quedat invisibilitzada i que no se les considerava personal crític, com són els metges i el personal de quiròfan, alhora que criticaven que el centre no s’haguera posat en contacte amb elles per informar-les sobre les seues vacunes.

Les treballadores, indignades amb la falta d’informació de l’hospital i relegades a la cua del personal essencial, van convocar una protesta davant del centre sanitari. Amb missatges com “jo no estic ací, no córrec risc, no em contagie”, “soc invisible” o “netege, doncs no existisc”, les treballadores, en representació de 310 companyes, denunciaven haver quedat les últimes de l’hospital a rebre la vacuna contra la Covid-19, malgrat que la seua activitat laboral es desenvolupa diàriament en contacte estret amb els pacients positius que requereixen intervenció sanitària. Les empleades recorden que són elles les que recullen els residus i netegen i desinfecten les superfícies en les zones Covid i que, per tant, són personal de risc.

Després de la protesta, recollida per Podem, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va informar les treballadores que estan incorporades al pla, com la resta de les persones amb vinculació laboral als centres hospitalaris. Des de la conselleria que dirigeix Ana Barceló expliquen que el Departament de Salut de La Fe és el més nombrós de la Comunitat Valenciana, amb prop de 9.000 persones a càrrec, i que, per tant, no porta el mateix ritme que altres centres on ja s’ha vacunat tot el personal. Segons expliquen, amb el protocol en mà, els centres van administrant les dosis a mesura que hi van arribant i la tipologia de cada hospital correspon a un ritme diferent.

L’hospital citarà dimecres el personal de neteja per administrar-li la primera dosi, inclosa la plantilla del centre Ernest Lluch, segons han confirmat a Europa Press fonts de la Conselleria de Sanitat. El pla de vacunació preveu que la resta del personal de neteja que no siga de risc alt rebrà la primera dosi divendres, segons les mateixes fonts recollides per l’agència.

Segons indiquen representants de les treballadores, serà la mateixa empresa que contracta el servei l’encarregada d’enviar les llistes del personal que ha de rebre la vacuna a l’hospital i de posar-se en contacte amb les empleades. En el cas de treballadors vinculats als centres en què s’ha efectuat la primera fase del pla de vacunació, són les empreses les que han de proporcionar les llistes i mitjançar entre treballadors. Dimarts, segons informa Sanitat, ja s’ha vacunat el personal d’ambulàncies.