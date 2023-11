Nova bretxa en el Govern valencià: Vox sol·licita que s’expulse els immigrants no regulats que arriben a Espanya

La immigració ha sigut aquesta vegada el leitmotiv de la sessió parlamentària en les Corts Valencianes. Vox, el soci de govern del PP, ha protagonitzat una polèmica arran d’haver presentat una proposició no de llei (PNL) en què sol·licita “l’expulsió de tots els immigrants” que estan en una situació administrativa irregular. A això, el grup parlamentari ha afegit que s’ha de parar la crida massiva de persones migrants a Europa que han arriscat i han perdut la vida fruit de les “falses promeses” dels dirigents europeus.

En el text presentat, una de les mesures més destacades és l’“eliminació de les subvencions a associacions, organitzacions, fundacions o ONG que promoguen o faciliten la immigració il·legal i el tràfic de persones”. A més, insten a agreujar les penes contra les màfies de la “immigració il·legal i tots els seus col·laboradors”.

En aquesta iniciativa, Vox també sol·licita impedir qualsevol partida pressupostària cap a aquestes persones, que es millore la regularització en l’internament en centres d’estrangers, així com les pròrrogues, i que cap immigrant tinga la possibilitat de perpetrar un frau de llei en “la tramitació del seu expedient d’estrangeria o petició d’asil”.

De moment, els membres del Partit Popular valencià no s’han posicionat davant aquesta circumstància.

Aquesta PNL també s’ha plantejat en altres parlaments, com el d’Aragó, les Canàries, les Balears o Andalusia. En aquest últim, Vox ha renunciat a defensar aquesta postura després de la votació en contra de tots els grups d’esquerra.

Un nou conflicte irromp en la dreta

Després de la crisi migratòria que viuen a hores d’ara les Illes Canàries, el govern de Castella i Lleó, juntament amb l’organització Accem, va acollir un total de 395 migrants, dels quals 250 es van allotjar en un balneari de Medina del Campo (Valladolid). En una roda de premsa sobre aquest assumpte, el portaveu de Vox per Castella i Lleó, Carlos Menéndez, va assegurar que l’arribada d’aquestes persones genera una clivella en “les nostres fronteres, sobretot quan entren menors”, usant el terme d’“immigració il·legal”, que només afavoreix l’estigmatització i la criminalització de les persones que busquen uns drets dignes.

Les declaracions del portaveu atempten contra el dret de protecció internacional establit en el marc legislatiu espanyol. La major part dels “exiliats”, com que provenen d’un país en conflicte, com és el Senegal, tenen la potestat de demanar asil, tal com es recull en la Llei 12/2009. Amb aquesta possibilitat, s’obriria un període de fins a sis mesos de permís de residència per a tramitar l’informe de cada persona afectada.

La setmana passada, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va protagonitzar una disputa amb la portaveu de Vox, Rocío Monasterio, en una sessió de control en l’Assemblea de Madrid. Segons Monasterio, la presidenta de Madrid hauria brindat ajudes a l’habitatge a persones immigrants sense regular i va posar l’accent en aquest efecte crida que tant anomenen en el seu partit polític. En el torn de rèplica d’Ayuso, la dirigent autonòmica no va dubtar a defensar la immigració regulada i va subratllar que les persones nascudes al país, de pares estrangers, “continuen sent igual d’espanyols que Santiago Abascal”.