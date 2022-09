El Pacte del Botànic aborda un nou seminari amb la mirada posada en la crisi econòmica

El Govern valencià aborda des de dijous a Alcoi i la Vall d’Ebo un nou seminari de treball amb la mirada posada en la crisi econòmica i la inflació. La idea de les convivències entre membres del Consell i el seu nucli més pròxim es va començar a treballar des de l’inici de legislatura, com una de les fórmules per a dotar de coherència les polítiques públiques d’un govern de coalició entre tres forces polítiques.

Els membres de l’executiu autonòmic tenen en l’escenari a curt termini la faena d’elaborar els últims comptes públics de la legislatura –números que continuaran gestionant si guanyen les eleccions la pròxima primavera– i adaptar-les a un context en canvi constant, amb les conseqüències de la guerra d’Ucraïna i l’escalada de preus com a principal factor disruptiu. Per preparar el terreny, els dirigents autonòmics assistiran a un panell d’experts en la primera jornada del seminari, quatre acadèmics de diferents camps que situaran els consellers amb algunes previsions sobre el context geopolític, econòmic, social i ambiental a mitjà termini.

El format de la classe magistral estarà protagonitzat pel catedràtic de geografia humana Joan Romero, l’exconseller de Transparència Manuel Alcaraz, que és professor de dret constitucional; l’economista Eva Toledo i la coordinadora del Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània, Samira Khodayar. Els quatre tindran prop d’un quart d’hora per a situar els dirigents en el context des de l’òptica de les seues disciplines.

El seminari serà l’inici del debat sobre com afrontarà el Govern del Pacte del Botànic la segona crisi, des de les seues polítiques fiscals fins a les línies en matèria d’emergència social. Els dos vicepresidents, Aitana Mas i Héctor Illueca, anticipaven en una reunió prèvia que el Consell ha de mostrar “estar a l’altura” de les circumstàncies, amb uns comptes que reforcen l’escut social i aporten seguretat a la ciutadania. “No són uns pressupostos fàcils des de l’emergència social i hem de donar respostes”, afirmava Mas, amb el suport d’Illueca.

Aquests pressupostos, que arrancaran la seua elaboració en definir-se conjuntament les línies, comptaran amb dos nous negociadors: la vicepresidenta, Aitana Mas, que insisteix des de la seua presa de possessió en la “codecisió” en el govern de coalició i el conseller d’Hisenda, Arcadi España, la mà dreta del president Ximo Puig per a la llei més important de l’any.

Fiscalitat progressiva

La revisió dels impostos serà un dels temes a tractar en la sessió de treball conjunta. En un dinar amb els consells de les Cambres de Comerç, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va assegurar que el pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2023 servirà per a “suturar l’actual situació d’incertesa provocada per la inflació i els costos energètics, i mantindre el creixement de l’ocupació”. El dirigent socialista ha insistit que la reforma fiscal que va anunciar dilluns passat, amb els aspectes sense concretar, respectarà els principis constitucionals de la progressivitat per a “atendre les classes mitjanes i treballadores, protegir més la població vulnerable i impulsar l’ocupació”. De moment, els seus socis de govern es mostren cauts amb el comunicat i prefereixen insistir en la fiscalitat progressiva que l’executiu va iniciar en la seua primera legislatura.