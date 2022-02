El partit de Mónica Oltra inicia la seua transició generacional i reivindica la vicepresidenta valenciana com a actiu polític

Iniciativa-Compromís, el partit que lidera la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, inicia la seua transició generacional. La formació ecofeminista ha elegit dissabte els seus nous portaveus, Aitana Mas i Alberto Ibáñez, dues persones del nucli de confiança d’Oltra que capitanejaran la formació els pròxims quatre anys.

Amb un terç de la seua vida dedicada a la política, els dos representants, que freguen la trentena, plantegen un projecte que connecte partit i institució i tracte de fer front a la desafecció ciutadana en un moment en què la fatiga pandèmica ha laminat els ànims de part de la població. Iniciativa-Compromís, que es va fer fort en un context d’enuig ciutadà contra la corrupció, té el repte d’incrementar la participació ciutadana en el seu projecte polític en un període de gran inestabilitat.

La candidatura de Mas i Ibáñez ha sigut l’única presentada en el sisé congrés de la formació, fet que ha aplanat el camí als successors naturals de Paco Latorre, Miquel Real i Mireia Mollà, fins hui coportaveus. El partit assumeix una actualització ideològica que pretén reforçar Compromís i la seua perspectiva ecologista, feminista i antipunitivista, amb plantejaments que pretenen convertir la diversitat –un fet i no un valor, apuntava Oltra–- en pluralitat i que s’acosten als moviments nord-americans que demanen la dissolució de les forces armades, en nom d’un posicionament pacifista. La ponència política treballa amb “la intenció de proporcionar un nou paradigma que prioritze la vida digna, la justícia social i la pau”.

Els postulats del partit advoquen per la justícia fiscal i la implantació d’una renda bàsica universal europea, la regulació dels preus del lloguer i l’increment del parc d’habitatge públic, la fixació d’un salari màxim que s’establisca d’acord amb el salari mínim, avançar l’edat de jubilació o instaurar una prestació pública de pagament únic quan es compleixen 25 anys per combatre desigualtats, entre altres propostes.

Suport a Oltra

La mesa del congrés ha aprovat per unanimitat una resolució de suport a Mónica Oltra, “referent indiscutible d’Iniciativa i de Compromís, que ha simbolitzat i simbolitza les polítiques de transformació que s’impulsen des de fa 6 anys i que continuarem impulsant. Mónica Oltra representa la concepció de la política com l’instrument més noble de defensa dels drets, les esperances i els anhels de la majoria de les ciutadanes i ciutadans i per això aquest congrés aposta decididament per continuar avançant en aquesta línia”, subratlla el text.

Els convidats al congrés han volgut manifestar el seu afecte a la dirigent d’Iniciativa, a qui consideren un actiu polític del partit i del Govern autonòmic. Pràcticament tots els intervinents han condemnat l’“assetjament” a la vicepresidenta per part de formacions d’extrema dreta i secundat en el parlament nacional i autonòmic pel bloc conservador, arran de la condemna d’un educador, exparella seua, per abusos a una menor, “assetjament” que, segons tots els presents, està patint Oltra. Els oradors han qualificat l’acció de “feroç”, “injusta”, “intolerable” o “despietada”. La dirigent és “una figura política decisiva”, segons el seu company en el Govern, Héctor Illueca, la dirigent de Més, Àgueda Micó, o la secretària general de Comissions Obreres, Ana García.