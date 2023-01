Posposat el judici del 'cas Gürtel' per a evitar la indefensió per falta de documentació de Camps i altres acusats

El tribunal de l'Audiència Nacional que tenia previst iniciar aquest dilluns el judici contra Francisco Camps per les adjudicacions i contractes menors de la trama Gürtel ha decidit suspendre una setmana la vista. Algunes defenses han sol·licitat la suspensió temporal del judici al no tindre accés a la documentació de la causa. El president del tribunal ha accedit a la petició per a evitar la possible indefensió de les defenses. Altres lletrats havien demanat la continuació del judici segons el calendari previst. “Més val perdre una setmana”, ha afirmat el magistrat.

La sala ha mantingut el cronograma del judici, almenys en l'apartat de la prova. Així, les qüestions prèvies i les declaracions dels acusats passen a la setmana vinent.

L'expresident de la Generalitat Francisco Camps ha assegurat a l'entrada de l'Audiència Nacional que no es va emportar “un sol euro a la butxaca” per les actuacions de la trama, segons declaracions recollides per Europa Press.

Camps ha reiterat la seua intenció de tornar a la primera línia política una vegada cesse el que considera un “malson molt llarg” orquestrada per la Fiscalia Anticorrupció, a la qual ha acusat d'intentar “destruir” el seu treball com a president regional.

El Ministeri Públic sol·licita una pena de dos anys i sis mesos de presó per a Camps com a autor d'un delicte de prevaricació i un altre de frau a l'administració en considerar que va participar de manera activa en l'adreçament del contracte de Fitur 2009 a favor d'Orange Market.

“Estem parlant de 70 contractes menors. Ací ningú, de les persones que estan sent jutjades, s'ha emportat un sol euro a la butxaca. No hi ha malversació, enriquiment injust o diners per al PP. Són contractes que l'Advocacia de la Generalitat ja va dir en el seu moment que estaven ben fets”, ha sostingut l'expresident valencià.