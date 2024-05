El PP valencià posa a prova els seus equilibris per a tirar avant una proposta sobre finançament autonòmic

El PP valencià posa a prova els seus equilibris en les Corts Valencianes per a aprovar una proposta sobre finançament autonòmic. Els populars porten dimecres al parlament autonòmic una nova proposició no de llei en aquesta matèria, ara per a reclamar un fons que compense l’infrafinançament valencià, fruit d’un sistema desigual que està legalment caducat des de fa deu anys.

El text recopila reivindicacions comunes dels partits que componen la plataforma Per Un Finançament Just, una matèria que, fins a l’entrada de l’extrema dreta, generava consens. La proposta del PP insta el Govern a “habilitar de manera immediata” un fons d’anivellament transitori que, amb caràcter anual, injecte 1.782 milions d’euros fins al 2027, “mentre s’escomet la reforma del sistema de finançament”. La iniciativa també apunta a la reforma del sistema de manera immediata i reclama consens entre totes les comunitats autònomes.

En una qüestió d’estat, embossada en l’agenda des de fa anys, el problema per al PP són els seus socis de Govern. Compromís i el PSPV han presentat esmenes a la iniciativa, deixant oberta la possibilitat de donar suport a una reivindicació compartida. Els valencianistes han presentat una proposició de llei pròpia que esperen que arribe al Congrés. Però Vox, amb qui el PP comparteix executiu de coalició, una formació contrària a l’estat de les autonomies, és bastant reticent a aquestes propostes, com ha mostrat en ocasions anteriors.

La setmana passada, la ultradreta va votar en contra d’una proposta del PP la contra la llei d’amnistia i “per la igualtat de tots els espanyols” que incloïa un punt sobre el finançament autonòmic. El text que va rebutjar Vox específicament deia: les Corts insten “proposar un model de finançament autonòmic que garantisca els principis d’igualtat i solidaritat i que siga fruit de l’acord entre tots” i “garantir un marc de finançament d’ajuntaments, diputacions i capítols basat en la suficiència, la solidaritat i l’equitat”. La iniciativa es va quedar només amb els suports del PP.

Al novembre es va debatre una altra proposta del mateix calibre, també impulsada pel PP. Aquesta vegada, feia referència al deute històric. La reclamació deia: “Que el model de finançament aborde el deute històric de la Comunitat Valenciana. I, per tant, s’han d’articular mecanismes de devolució a la Comunitat Valenciana de les quantitats assumides pel deute històric”. “El nou model de finançament ha d’assumir els costos bàsics de les comunitats autònomes en matèria d’educació, sanitat i polítiques socials, trencant l’statu quo actual i tenint com a premissa la població ajustada (hui l’11,06%), tot això segons els informes dels experts”. La proposta va ser rebutjada per Vox i va tirar avant gràcies al suport del PSPV i Compromís.

Dimarts, preguntat per la posició dels seus socis respecte de la nova iniciativa, el portaveu del PP, Miguel Barrachina, apuntava que espera que tots els grups votaren a favor. L’experiència d’aquest últim any indica que els populars hauran de buscar el suport de l’oposició si volen tirar avant la seua mesura.