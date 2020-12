PSPV, Compromís i Unides Podem acorden posposar tres anys més la limitació de personal en À Punt

Els partits del Pacte del Botànic acorden ampliar tres anys més la moratòria que deixa sense efecte la limitació de personal de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, entitat que gestiona la radiotelevisió pública À Punt Mèdia. L’acord ha arribat en l’última jornada del debat pressupostari després de diverses ofertes i contraofertes entre el PSPV, Compromís i Unides Podem, totes amb l’objectiu d’evitar acomiadaments en la cadena pública l’any vinent.

L’esmena que els grups han transaccionat modifica lleugerament la proposta original de Compromís i el PSPV, que planteja ampliar la moratòria a la duració del pròxim contracte programa que ultimen la Generalitat Valenciana i el Consell Rector de l’ens públic. És a dir, tres anys més en què l’ens no té l’obligació de limitar els costos de personal a un terç del pressupost global, com es va acordar en la llei de creació de l’ens després del pacte amb Ciutadans. La barrera es va superar des de l’inici de les emissions i les formacions progressistes van optar per aprofitar la capacitat que dona la Llei d’acompanyament als pressupostos per a superar aquest obstacle amb la seua majoria parlamentària.

Així doncs, les formacions acorden modificar la disposició addicional huitena de la llei de creació d’À Punt perquè establisca que la limitació “no s’haurà d’aplicar en l’exercici pressupostari 2021 i els de duració del segon contracte programa de la CVMC” i, a petició d’Unides Podem, remarquen: “En aquest sentit, la limitació tampoc s’aplicarà en pel que fa als instruments d’ordenació del personal”.

El grup parlamentari Unides Podem ha vingut insistint en la fórmula per a blindar la plantilla actual, de 469 treballadors, i per això es va despenjar del text acordat pels seus socis parlamentaris i va presentar unes quantes propostes. L’última, aplaudida pels sindicats, plantejava que la limitació de la plantilla començara a aplicar-se una vegada s’hagueren jubilat els que ocupen les places actuals. La coalició d’esquerres considerava que amb la primera redacció no podrien consolidar-se totes les places d’À Punt, tal com va plantejar Hisenda en l’oferta pública d’ocupació, malgrat que la moratòria suspén aquesta part de la llei. Hisenda va donar llum verda a la relació de llocs de treball (RLT) amb 376 treballadors per no superar aquest límit, que sobre el paper roman sense efecte.

Finalment, les propostes acordades per les formacions que sostenen el Govern autonòmic impliquen un augment de 2,6 milions del pressupost de la Corporació a través de convenis amb diverses conselleries i donen un nou marge de tres anys fins a equilibrar el pressupost de la cadena o modificar la limitació del personal, que, com apunten, no es dona en altres empreses públiques.