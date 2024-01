El PSPV, sobre la reforma de la llei del territori del PP: “És arbitrària i genera inseguretat jurídica”

El PSPV censura la modificació legislativa impulsada per la Conselleria de Medi Ambient que elimina l’obligatorietat de l’exposició pública dels projectes estratègics. L’exconsellera de territori i diputada socialista, María José Salvador, considera que l’informe de l’Advocacia que qüestiona la norma del departament de Salomé Pradas reafirma que aquest decret xoca amb la legalitat vigent i pot ser perjudicial per a les inversions.

L’òrgan jurídic recorda que la consideració del projecte estratègic exigeix la valoració prèvia del compliment dels objectius, els principis i els criteris de l’estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, l’instrument territorial vigent. “L’exempció del tràmit de consulta pública pel que fa als projectes territorials estratègics ha de ser interpretada, com tota excepció, amb caràcter restrictiu”, diu el text. La valoració ha de concloure “necessàriament” amb un informe en què es justifique l’“adequació i la compatibilitat amb l’estratègia” del projecte presentat.

En aquest sentit, la diputada afirma que “la pretesa agilitació administrativa que ha anunciat la consellera Pradas per a evitar la consulta prèvia en els projectes territorials estratègics xoca amb l’informe de l’Advocacia. La proposta queda en lletra morta”. Per a la parlamentària socialista, el decret que es votarà el 7 de febrer s’allunya de la normativa europea i la legislació sobre avaluació ambiental i transparència. “El Consell no pot evitar la tramitació d’avaluació ambiental íntegra i evitar la consulta pública prèvia”, denuncia Salvador.

“El Consell genera inseguretat jurídica i arbitrarietat i amb això pot perjudicar l’arribada d’inversions estratègiques a la Comunitat Valenciana”, subratlla la diputada, que insisteix que resulta “lamentable” que es justifique la reducció de processos amb la finalitat d’evitar l’especulació. La diputada desconfia de la intenció del PP i recorda “la seua política urbanística sense control”.