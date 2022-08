La renda valenciana d’inclusió ajuda 25.000 famílies a pagar l’habitatge i la factura energèticac

La secretària autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials, Irene Gavidia, ha afirmat que 24.969 famílies en la Comunitat Valenciana perceben el complement energètic i d’habitatge previst en la renda valenciana d’inclusió, que els permet “pagar el lloguer o la hipoteca del seu habitatge, així com el rebut de l’aigua, la llum o el gas”.

Irene Gavidia ha destacat que la renda valenciana d’inclusió ha sigut una de les apostes més importants impulsades des del Consell del Botànic per assolir el seu objectiu de “rescatar persones”, i ha afegit que en aquests moments ja hi ha 35.428 famílies que han trobat en aquesta prestació el mitjà per a “accedir a una vida digna”, cosa que es tradueix en 74.155 persones destinatàries.

Així doncs, el 70,5% de les persones que són destinatàries de la renda valenciana d’inclusió poden accedir també a un complement econòmic que els permet fer front a les despeses d’habitatge i de consum energètic.

“La renda ha complit 4 anys i s’ha consolidat com aquesta eina de caràcter comunitari que es va dissenyar per anar més enllà d’una quantitat econòmica”, ha defensat la secretària autonòmica, i en aquest sentit, ha recordat que la prestació concentra tots els complements, beques o ajudes que puga necessitar una família en situació d’exclusió social.

Així mateix, les persones titulars de la renda tenen accés a itineraris d’inserció sociolaboral que s’hi sumen, que té una quantia de 664,65 euros mensuals, que s’amplien fins a 731,12 euros al mes si s’afigen els complements d’habitatge i energètic.

“En un moment com l’actual en què la factura de la llum és una de les màximes preocupacions de les famílies, la Comunitat Valenciana pot afirmar que compta amb una eina que permet que les famílies més vulnerables no es queden en el camí, i eixir de la pobresa energètica a què els condemna un mercat energètic que no es preocupa per les persones i només busca el benefici econòmic”, ha afirmat.

Així doncs, 4.297 persones percebe el complement de lloguer; de les quals 1.535 són a la província d’Alacant, 382 a la de Castelló i 2.380 a la de València. Per part seua, el complement per al pagament de la hipoteca el cobren 1.584 persones; i d’elles 721 resideixen a Alacant, 55 a Castelló, i 808 a València.

De la seua banda, el complement energètic està reconegut a 19.088 famílies, i d’aquestes 8.418 viuen a la província d’Alacant, 1.164 a la de Castelló i 9.506 a la de València.

Lluita contra la feminització de la pobresa

La secretària autonòmica ha destacat que una de les funcions que ha tingut la renda valenciana d’inclusió, des de la posada en marxa fa quatre anys, ha sigut convertir-se en “una eina fonamental en la lluita contra la feminització de la pobresa, ja que no s’ha d’oblidar que les dones són les que s’enfronten de manera més freqüent a situacions d’exclusió social”.

En aquest sentit, ha assenyalat que de les 35.428 persones que són titulars de l’ajuda, 23.623 són dones, cosa que suposa que un 67 per cent del total de les famílies que perceben aquestes ajudes estan encapçalades per dones. D’aquestes, 9.562 són a la província d’Alacant, 1.762 a la de Castelló i 12.299 a la de València.

Pel que fa l’edat de les persones titulars de la prestació, la major part (21.654) tenen entre 41 i 64 anys, mentre que entre 25 i 40 anys n’hi ha 8.172; 4.630 tenen més de 64 anys i 972 menys de 25.