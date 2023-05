Rodríguez reclama després de ser absolt que el PSPV es disculpe per la seua expulsió per a parlar de la Diputació de València

Jorge Rodríguez va comparéixer aquest dimarts per a comentar la sentència absolutòria per a ell i per als altres encausats en el cas Alqueria i abordar el futur del govern de la Diputació de València. La referència al seu ex partit, el PSPV, ha sigut inevitable. “La confiança es recupera rectificant, entonant el 'mea culpa', és un bon gest per a restituir la confiança”, ha assenyalat l'alcalde d'Ontinyent en relació amb la seua expulsió de la files socialistes després d'haver sigut detingut en una operació pel cas Alqueria, que ha quedat en res.

En una compareixença junt en el seu cap de Gabinet, Ricard Gallego, -absolt també en el mateix cas- i la diputada provincial de la Vall Ens Uneix, Natàlia Enguix, Jorge Rodríguez ha mostrat el seu alleujament per l'absolució. L'alcalde ha assegurat que ha viscut cinc anys “de molt de dolor” en els quals ha agraït el suport del veïnat d'Ontinyent que l'ha demostrat donant-li la confiança amb dues majories absolutes consecutives en l'alcaldia. Però Rodríguez no ha pogut evitar emocionar-se en recordar a la seua mare, que va morir als tres mesos de la seua detenció, i ha afirmat: “M'hauria agradat que la meua mare, que va patir per la meua detenció, m'haguera vist innocent, són danys irreparables”.

Sobre la sentència ha afirmat que “desmunta fil per randa tots els arguments de l'acusació” i s'ha mostrat agraït perquè “la justícia ha treballat amb imparcialitat”. Això sí, s'ha mostrat crític per com es va encarar la investigació del cas, assenyalat que fins i tot en la sentència es diu que el cas dels contractes s'hauria d'haver resolt per la via administrativa i no per la penal. “Nosaltres eixim emmanillats de la Diputació”, s'ha queixat

Jorge Rodríguez no ha estalviat crítiques al que va ser el seu partit, i especialment als seus dirigents, lamentant que no s'haja eixit immediatament des de les files socialistes per a demanar perdó “conforme van eixir el dia de la meua detenció”, en referència al llavors secretari d'organització, José Luis Ábalos. De la mateixa forma, també ha criticat que el PSPV s'haja limitat a un comunicat en el qual els felicita per la seua absolució i ha afegit que ha trobat a faltar una disculpa personal i pública del secretari general Ximo Puig i del secretari d'organització, José Muñoz. Únicament ha reconegut un missatge de felicitació personal que li ha enviat l'encara consellera Rebeca Torró, qui va ser la seua mà dreta a l'Ajuntament d'Ontinyent.

Sobre la clau de la Diputació de València que té el partit de Jorge Rodríguez, La Vall Ens Uneix, gràcies a l'únic diputat que ha aconseguit, ha reconegut que ja li han cridat els líders provincials del PP, Vicente Mompó, i del PSPV, Carlos Fernández Bielsa. Però ha advertit: “Uns ens han demanat huit anys de presó, i els altres ens han tractat com empestats”. Es referia al fet que els populars han format part de l'acusació i els socialistes els van expulsar del partit. “El nivell de confiança és molt baix”, ha advertit, per a afegir: “Si tenim ànim d'enteniment hem de saber passar pàgina, però es necessitarà molta conversa”.

Ha deixat entreveure per on aniran les negociacions en afirmar: “Nosaltres no blanquejarem a la ultradreta. Nosaltres venim d'on venim”. I ha descartat un pacte en el qual s'incloga a Vox, necessari perquè poguera triomfar la dreta. A continuació ha enviat un missatge directe als socialistes: “La confiança es recupera rectificant, entonant el 'mea culpa', és un bon gest restituir la confiança”. Ha conclòs sentenciant que “no és una qüestió tant política com humana”.