Rus descarrega en els tècnics i en els seus subordinats el contracte falsejat del 'call center' en el judici del 'cas Taula'

L'expresident de la Diputació de València Alfonso Rus ha declarat com acusat en el judici per la peça separada D del 'cas Taula'. Rus ha descarregat la responsabilitat de contractar un 'call center' presumptament falsejat en els tècnics de la institució provincial i en els seus subordinats.

El judici, celebrat davant la secció cinquena de l'Audiència Provincial de València, se centra en el presumpte tripijoc del contracte, adjudicat a la mercantil Servimun. Una empresa pantalla de Mariano López, exsogre de Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', va cobrar de l'adjudicatària 158.833 euros (un 15% del preu total del contracte).

L'expolític del PP ha declarat que van ser els tècnics de la institució provincial els qui van triar a l'empresa Servimun com la més barata per a adjudicar-li el servei, després de l'encàrrec de gestió a l'empresa publica Imelsa, de la qual Marcos Benavent era gerent. Rus també ha assegurat que els responsables de l'encàrrec van ser dos diputats provincials: Rafael Pérez, conseller d'Imelsa, i José Manuel Haro, responsable de Recaptació.

Anticorrupció sol·licita huit anys de presó per a Alfonso Rus, pels presumptes delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i tràfic d'influències; quatre i mig per a Benavent, per prevaricació i malversació, i 13 anys per a Mariano López i per a l'empresari Fernando José Palomares, de la signatura adjudicatària del 'call center'.

Alfonso Rus ha negat que l'empresari Mariano López, exsogre del 'ionqui dels diners' i també acusat, mitjançara perquè l'empresa Servimun fora l'adjudicatària del servei. Ha reconegut que coneixia a López, que va presidir l'associació patronal de Xàtiva. “No em va dir que l'empresa és meua, pense que no tenia res a veure amb l'empresa”, ha afirmat Rus.

Sobre el funcionari Salvador Deusa, responsable d'elaborar els plecs del contracte i també acusat en aquesta causa, Alfonso Rus ha lliscat que seria “del PSOE” i fins i tot “comunista”. Ha negat haver parlat amb el funcionari, que era company de col·legi de Mariano López, referent a l'adjudicació del 'call center'.

El expolític del PP també ha reconegut que una funcionària li va advertir que “alguns problemes” amb la prestació del servei, com les 11.000 crides que el 'call center' va deixar d'atendre. Els responsables de l'àrea li van dir que aqueixos problemes eren normals al ser el primer any que es prestava el servei.

Rus també ha declarat que Marcos Benavent i la filla de Mariano López es van separar en 2009, per la qual cosa mantenien una “relació a matar”. “Tus aquest embolic ve per això”, ha conclòs l'expresident de la Diputació de València.