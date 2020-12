Vox esmena els pressupostos per retirar les indemnitzacions a les víctimes de violència masclista

El Grup Parlamentari Vox ha presentat una bateria d’esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana per disminuir les ajudes a víctimes de violència masclista i retirar suports al col·lectiu LGTBI. Entre les esmenes registrades en les Corts Valencianes, el grup d’extrema dreta planteja “retirar 775.000 euros del fons d’indemnització per mort, gran invalidesa i incapacitat permanent absoluta per violència de gènere”. Aquesta xifra implicaria deixar a zero els fons previstos, encara que es tracta d’un crèdit ampliable.

El fons es va crear el 2018 com a acord del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista i equipara les ajudes del Govern autonòmic a les que reben les víctimes del terrorisme. Aquestes ajudes seran de fins a 75.000 euros davant de les 6.000 que s’atorgaven amb anterioritat. Les ajudes, en cas de mort, prioritzen els fills i la parella de la víctima –si aquesta no és la causant de l’agressió– com a receptors de les indemnitzacions.

Vox planteja a través de diferents esmenes suprimir 1,9 milions d’euros del programa d’allotjament i manutenció de persones LGTBI i migrants per destinar-los a un programa d’envelliment actiu, així com retirar 1,6 milions d’euros a la xarxa valenciana d’igualtat. Quant a les esmenes sense dotació econòmica, els textos registrats demanen eliminar dels objectius del departament que dirigeix Mónica Oltra els relacionats amb la igualtat de gènere, foment del llenguatge inclusiu, així com suprimir els objectius de promoció de la “diversitat familiar”.

En compte d’això, afigen programes d’ajuda per a adolescents embarassades o amb fills menors de tres anys, inclouen com a objectiu de la Conselleria d’Igualtat “fomentar la unió entre homes i dones, i la seua complementarietat, per impulsar la família, base de la nostra societat” i traslladen el pes econòmic de les ajudes al suport de les persones majors i a “ajudar els gitanos per a la seua integració”.

Les esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana es debaten en les Corts durant aquest desembre i els comptes públics s’aprovaran amb la majoria progressista el pròxim 23.