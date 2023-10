Ximo Puig crea un grup territorial al Senat per a valencianitzar l’agenda política

El secretari general del PSPV-PSOE i expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no vol que el Senat continue sent vist com un cementeri d’elefants. El dirigent socialista, senador per designació territorial després de les eleccions autonòmiques passades, és un federalista convençut que incideix en la idea de convertir la cambra en un autèntic espai de debat territorial, el seu caràcter originari.

Amb l’objectiu de “traslladar la veu dels valencians a Madrid”, el grup socialista ha creat el grup territorial valencià en la cambra alta. El conformen els sis senadors de les circumscripcions valencianes, quatre elegits en les eleccions generals del 23 de juliol i dos per designació de les Corts Valencianes, entre ells l’expresident Puig. La senadora autonòmica Rocío Briones serà la coordinadora i la senadora per Alacant Ana Martínez actuarà com a vicecoordinadora del grup, que pretén ampliar els debats de la cambra, segons apunta el partit. El grup el completen els senadors per Castelló i portaveu adjunta Amparo Marco, així com els senadors per València Juan Antonio Sagredo i Cristina Moreno.

El reglament del Senat permet la creació de grups territorials dins d’un grup polític sempre que siguen almenys tres representants i permet visibilitzar qüestions concretes relatives a l’autonomia. La cambra alta obri la possibilitat que s’amplien les intervencions en els debats sobre qüestions que afecten de manera especial una comunitat autònoma o més perquè puguen participar. En el cas valencià, el finançament autonòmic, les inversions territorials o la descentralització de les institucions són qüestions claus en l’agenda socialista que poden trobar el lloc en les sessions parlamentàries nacionals.

Briones pretén abordar la faena dels socialistes valencians al Senat com un mur de contenció a les polítiques d’extrema dreta. “Treballarem per frenar l’ofensiva de l’extrema dreta en el nostre territori. Una ofensiva consentida pel PP de Carlos Mazón, que suposa un trencament de la convivència, la censura cultural, el negacionisme de la violència de gènere, l’atac al canvi climàtic i la reculada dels serveis públics com la sanitat o l’educació”, ha denunciat Briones en un comunicat, en referència al govern valencià del PP i Vox. La constitució del grup és una manera de donar visibilitat a l’agenda valenciana i a l’expresident, que ha demanat la paraula en el debat orquestrat pel PP sobre l’amnistia.