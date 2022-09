Ximo Puig defensa la seua reforma fiscal: “Uns baixen impostos als més rics, ací s’ajuda a arribar a final de mes la majoria de la societat”

L’anunci de la reforma fiscal que prepara el Govern de coalició liderat per Ximo Puig ha sacsejat la política nacional. En el debat de política general de la Comunitat Valenciana, el dirigent socialista, contrari a la baixada generalitzada d’impostos, ha plantejat la seua proposta tributària per a combatre la inflació: una reducció de la pressió fiscal a les rendes inferiors a 60.000 euros, una ampliació de les exempcions i un augment de les deduccions fins al 10% en el marc autonòmic. La mesura tindrà caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2022, amb la qual cosa els seus efectes es veuran en la declaració de la renda que arranca el maig del 2023.

Puig sembla haver assumit la idea que baixar impostos pot ser progressista, que va reiterar l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero en la seua intervenció del dissabte passat a València, amb una reforma per a les classes “mitjanes i treballadores”, un minvament de quasi 150 milions d’euros en recaptació que resulta assumible per l’augment d’ingressos de l’Estat a conseqüència de la inflació. D’aquests 150 milions, dues terceres parts de l’estalvi beneficiaran les rendes inferiors a 30.000 euros.

En un context de batalla fiscal, amb les comunitats del PP com Madrid i Andalusia suprimint impostos a les grans fortunes i els dirigents del PSOE, Unides Podem, Compromís i altres forces d’esquerres criticant el dúmping o la competència deslleial, la proposta de Puig ha generat inquietud. Mentre el Govern central explora una pujada de l’IRPF per als trams més alts, la proposta dels socialistes valencians manté els tributs com estan –ja es van augmentar el 2015 i el 2018 per reforçar la progressivitat–. La proposta no ha caigut bé en el Govern. “Cada vegada que parlem de rebaixar està el debat de què retallar”, ha indicat la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez.

Dirigents del PP com Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Cuca Gamarra o José Luis Martínez-Almeida han aprofitat la proposta de Puig per a intentar anotar-se un punt amb la seua defensa d’una fiscalitat que beneficia les rendes altes. Puig, “un dels grans referents de política d’harmonització fiscal, ha fet una esmena a la totalitat” i “s’ha posat de banda del PP”, assegurava l’alcalde de Madrid, mentre que el president dels populars demanava coherència“ al PSOE: ”Que no diguen una cosa i a 100 quilòmetres la contrària“, reclamava Feijóo. Gamarra, secretària general del PP, aplaudia una reforma ”en el camí correcte“, mentre que la presidenta madrilenya considera que és ”el més assenyat“. Els populars equiparen la proposta del baró socialista amb la seua insistència a deflactar l’IRPF, una qüestió que des de la Generalitat Valenciana neguen rotundament.

Puig s’ha desmarcat de la posició dels conservadors, assegurant que la reforma és de caràcter progressiu i no beneficiarà les rendes altes. “Aquesta és la reforma fiscal progressista, la reforma fiscal per al 97,4% de la població”, amb “un estalvi mitjà de més de 100 euros per contribuent i un estalvi global de 149 milions a les famílies, i, d’aquests, dues terceres parts beneficien les rendes inferiors a 30.000 euros”, ha apuntat el president de la Generalitat en la seua intervenció.

Puig s’ha esforçat a marcar distàncies amb la dreta, insistint que la seua reforma fiscal té plantejaments ben diferents: “Uns baixen impostos als més rics, ací s’ajuda a arribar a final de mes la majoria de la societat”, ha apuntat en la seua intervenció, en què ha subratllat que les mesures concentraran l’estalvi en les unitats familiars amb menys ingressos, enfront de la petició de suprimir l’impost de patrimoni, que a penes afecta el 0,5% de la població de la Comunitat Valenciana, amb un patrimoni superior a mig milió d’euros. “Baixem els impostos a 1,3 milions de valencians i per això no els rebaixem a les rendes més altes, perquè, si l’objectiu és la justícia social, el camí es diu justícia fiscal”, ha afegit el president, també en la seua resposta a la portaveu del PP en les Corts Valencianes, Maria José Catalá. “Amb total franquesa, vostés no estan d’acord amb la nostra reforma perquè no els afecta a vostés. No afecta ningú d’aquesta cambra, ni a vostés ni a nosaltres, afecta la gent del carrer”, ha recalcat en la seua primera rèplica a l’oposició en el debat de política general en les Corts Valencianes, on ha fet l’anunci.