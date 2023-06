Yolanda Díaz rescata referents de l’esquerra valenciana per a les llistes de Compromís-Sumar

Yolanda Díaz rescata referents de l’esquerra valenciana en el seu pacte amb Compromís per a la candidatura de Sumar el pròxim 28M. La candidatura conjunta acaba dilluns de completar el mapa de candidats per les tres circumscripcions valencianes, amb picades d’ullet a Esquerra Unida i Podem per part de la vicepresidenta segona del Govern en les llistes al Congrés i al Senat.

La líder de Sumar ha triat l’exportaveu d’Esquerra Unida Ignacio Blanco com a cap de llista al Senat per València, en una llista que completen l’exconseller de Compromís Manuel Alcaraz i en què també figuren exdirigentes de Podem, els que van formar part del projecte polític en la primera legislatura del pacte del Botànic i la segona i que van ser apartats amb l’última direcció, que va presentar divendres la dimissió. Díaz manté un dels diputats de l’òrbita de Pablo Iglesias per Alacant, Txema Guijarro, en el que s’interpreta com un gest cap a la cúpula de la formació.

Després de les primàries de Compromís, l’elecció d’Esquerra Unida i la decisió de l’equip de Díaz, la candidatura valenciana que pretén impulsar-la a la presidència del Govern adquireix tints del Govern del Pacte del Botànic. En les últimes eleccions generals Podem va obtindre un diputat per Alacant, dos per València i un per Castelló, mentre que Compromís va mantindre l’escó per València. Al Senat aquestes candidatures d’esquerra no han obtingut representació en les eleccions generals –tenen senadors per designació autonòmica–. L’aspiració és obtindre la representació suficient per a formar grup parlamentari: cinc escons en el Congrés.

Candidatura per València

La llista per València i el càrrec de portaveu de l’aliança Compromís-Sumar l’encapçalarà la politòloga Àgueda Micó, secretària general de Més Compromís, seguida d’Alberto Ibáñez, coportaveu d’Iniciativa Compromís, segons l’acord subscrit entre totes dues formacions i els resultats de les primàries dels partits de la coalició valencianista. El número tres, elegit per la direcció d’Esquerra Unida, és Nahuel González, regidor de Memòria Democràtica a Gandia. Els representants de Compromís han sigut elegits per primàries i l’ordre en què figuren en les llistes es genera segons els acords amb Sumar. “La democratització de l’economia, l’alliberament del temps i la defensa de la vida seran la nostra prioritat”, ha apuntat Alberto Ibáñez, número dos per València, en el registre de la candidatura.

Al Senat el número u escollit per Sumar és Ignacio Blanco, ex-secretari autonòmic de Transparència i exportaveu d’Esquerra Unida en la legislatura anterior a la victòria del Pacte del Botànic el 2015. Blanco, que també va ser un dels negociadors de l’acord de govern progressista, encara que posteriorment deixaria la militància en Esquerra Unida, ja fa mesos que treballa amb discreció en l’equip de la plataforma de la vicepresidenta segona del Govern.

Alacant

El cap de cartell al Congrés per les comarques del sud serà el diputat de Podem Txema Guijarro. Natural de Madrid, és diputat per aquesta circumscripció des de les eleccions generals del 2016. El pacte de Sumar i Podem no preveia a priori aquest lloc i l’acord Compromís-Sumar deixava per al moviment que lidera Yolanda Díaz la primera posició d’Alacant, per la qual cosa es considera un gest cap a la formació morada mantindre Guijarro per quarta convocatòria consecutiva. L’entorn d’Esquerra Unida, Compromís i una part de Podem va tractar de promocionar Carlos Bernabé, portaveu de la candidatura conjunta a Oriola durant tres mandats consecutius, que finalment no forma part de la llista.

La número dos de la candidatura d’Alacant serà la directora general de Paisatge en funcions, Inma Orozco (Més Compromís), una de les persones més bel·ligerants de la formació en la qüestió de les energies renovables i la protecció del territori. Orozco va quedar victoriosa en les primàries de Compromís per a la circumscripció d’Alacant en la candidatura conjunta.

El número tres l’ocuparà Naiara Davó, exportaveu d’Unides Podem en les Corts Valencianes. Activista, feminista i especialitzada en cooperació, Davó es va enfrontar a Pilar Lima i a Fernando Navarro en l’últim procés de primàries després de ser portaveu en la primera meitat de la legislatura elegida pel consell ciutadà. Després de la derrota, per tot just huit vots de diferència, va ser apartada del grup parlamentari i l’any passat va renunciar a presentar-se a les primàries per a la Comunitat Valenciana.

Al Senat, la llista l’encapçala Manuel Alcaraz, el primer conseller de Transparència del Govern valencià. Llicenciat en dret, professor universitari i militant d’Iniciativa-Compromís, va ser conseller en el primer govern del Pacte del Botànic, en què va posar en marxa el departament encarregat d’ordenar el sistema de transparència, participació i cooperació després del desastre de la corrupció. El polític, molt bé vist en les quatre formacions que componen el Pacte del Botànic i amb bona relació amb la resta dels consellers, és un dels referents intel·lectuals de l’esquerra valenciana.

Alcaraz el segueix Llum Quiñonero, una de les primeres representants de Podem. Va ser diputada en la primera legislatura en què els morats van tindre representació, entre el 2015 i el 2019. Periodista i escriptora, és una component activa del moviment feminista valencià.

Castelló

El cap de llista a Castelló, triat per consens entre Compromís i Sumar, és el metge Carlos Navarro. Facultatiu de medicina de família i comunitària en l’àmbit rural i activista per la sanitat pública, és també germà de l’exregidor de Podem Fernando Navarro, que es va presentar a les primàries com a tercera via entre Pilar Lima i Naiara Davó. Independent de tots dos partits, manté una bona relació amb l’exconseller d’Educació i diputat de Compromís Vicent Marzà i el seu entorn.

Navarro el segueixen l’exedil de Compromís a Castelló Francesc Mezquita (militant de Més Compromís). Al Senat, els de Díaz han triat per a aquesta circumscripció Elsa Villalta.