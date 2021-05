El Port de València ressalta a Europa la importància del tràmit d’avaluació ambiental que es vol saltar amb l’ampliació

“Les infraestructures portuàries que està desenvolupant Valenciaport conjuminen sostenibilitat amb creixement. Aquest és el cas de la terminal nord de contenidors i la terminal pública de passatgers, dos exemples de col·laboració publicoprivada d’actuacions sostenibles d’última generació per a fer front als reptes globals”.

Així s’ha pronunciat Juan Manuel Díez Orejas, cap de Planificació Estratègica i Innovació de l’Autoritat Portuària de València (APV), que ha participat en la Conferència d’Alt Nivell sobre Contractació Pública, organitzada amb la Comissió Europea sota la presidència de Portugal, on ha assegurat: “En Valenciaport totes les infraestructures, en les diferents fases de planificació, licitació, construcció i operacional, estan sotmeses a un rigorós control i seguiment ambiental, perquè volem ser referents com a ports sostenibles i complir el nostre compromís del 2030, zero emissions”.

Crida l’atenció que durant la seua intervenció, el responsable de l’APV ha explicat les quatre etapes de control en el desenvolupament de les infraestructures portuàries: en la fase de planificació amb el compliment dels requisits del marc de la declaració d’impacte ambiental (DIA), en la de licitació on s’inclouen els requisits ambientals per a l’inversor privat. En l’etapa de construcció, des de l’APV es promou la “compra verda” d’acord amb el certificat EMAS de Valenciaport, mentre que durant l’explotació s’impulsen les millors pràctiques ambientals (incloent-hi les certificacions ambientals i la cooperació global dins de l’esquema Ecoport València).

No obstant això, en el cas de l’ampliació nord, l’APV ha descartat fer una altra declaració d’impacte ambiental, a pesar que la nova terminal no s’ajusta als paràmetres estipulats en la DIA del 2007 (basada en una llei del 1986 que ja no existeix), tal com recull l’avantprojecte presentat a Ports de l’Estat. Un aspecte sobre el qual precisament ha posat la lupa la Comissió Europea i sobre el qual ha de pronunciar oficialment després d’una petició presentada per un particular.

Aquesta Conferència és l’esdeveniment clau sobre contractació pública que tindrà lloc a escala europea durant el primer semestre del 2021. Sota el lema “Dirigint el futur: contractació pública ecològica, sostenible i digital”, la conferència abordarà els reptes a què s’enfronta a escala europea en matèria de contractació pública verda i sostenible i la importància de la transformació digital. El cap de Planificació Estratègica i Innovació de l’APV ha participat en la mesa de treball: “Inversió pública ecològica i sostenible en el període posterior a la crisi de la COVID-19” juntament amb Katharina Knapton-Vierlich, Acting Head of Public Procurement Unit, DG Grown European Commision; Wim Holleman, Advisor, Netherlands Ministry of Infraestructure and Water Managament; i Vincent Gaillard, CFO et Société du Grand Paris.

En la seua exposició, ha posat en valor dues infraestructures estratègies en sostenibilitat i creixement de Valenciaport. D’una banda, la nova terminal nord de contenidors, que ha venut com la més avançada mediambientalment del món, malgrat els danys que ja ha causat a les platges del sud, posant en perill el Parc Natural de l’Albufera, tal com ha afirmat la catedràtica de geografia física, Eulàlia Sanjaume.

Fa poc, la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha notificat al Ministeri de Transició Ecològica i a l’APV que les mesures cautelars associades a la revisió i l’ actualització del pla d’ordenació i recursos naturals (PORN) de l’Albufera xoquen amb l’ampliació del port de València i, per tant, ha de paralitzar-se.

Segons Díez Orejas, la terminal minimitzarà l’emissió de CO₂ mitjançant el subministrament elèctric als vaixells, preveurà l’ús de maquinària elèctrica i hidrogen, l’origen de les energies serà en un 100% de fonts renovables, l’ús de la intel·ligència artificial per a incrementar l’eficiència, la reducció d’un 98% de les emissions de CO2 actuals o la intermodalitat ferroviària. No obstant això, no se sap res de la previsió d’augment d’emissions que generarà l’increment de trànsit de vehicles pesants i de vaixells abans de la seua arribada al port.

D’altra banda, la nova terminal de passatgers del port de València s’ha pensat per garantir que el 100% de l’energia necessària es produïsca en les mateixes instal·lacions i siga d’origen renovable. A més, apostarà per l’economia circular i les atracades estaran equipades amb xarxa de subministrament elèctric als vaixells atracats.

El Tribunal de Comptes investiga si l’APV va cometre cap irregularitat en el rescat de la concessió de les drassanes d’Unión Naval Valencia per a l’execució de la terminal esmentada a canvi d’una altra concessió en uns terrenys de 4.700 metres quadrats a favor de Boluda Corporación Marítima per a construir-hi un edifici d’oficines de 13 altures.