La portaveu del PP a València i en el parlament autonòmic amplia el seu contracte en la universitat que va vendre quan era consellera d’Educació

La portaveu del PP a València i en les Corts Valencianes, María José Catalá, aspirant a l’alcaldia el 2023, augmenta la seua jornada laboral en la universitat que va vendre al Grupo Planeta quan era consellera d’Educació de la Generalitat Valenciana. A les portes de la campanya electoral, Catalá, que acumula dos càrrecs públics amb la secretaria general del PP valencià i la presidència del PP municipal, ha presentat un escrit a l’Ajuntament de València comunicant que la seua relació laboral amb la Universitat Internacional de València (VIU) es desenvoluparà durant tot el curs i modificarà la seua naturalesa jurídica.

Segons l’escrit remés el 2 d’agost, a què ha tingut accés elDiario.es, Catalá passarà de “consultora externa” a “contractada laboral (professora associada)”, una acció que, apunta, no suposarà “variació de càrrega docent, ni d’horari, ni de condicions econòmiques”. El 2021, Catalá mantenia la dedicació exclusiva a l’Ajuntament de València, activitat per la qual percep 73.000 euros i impedeix que cobre d’altres ocupacions. El 2020 el ple municipal va acordar concedir-li la compatibilitat per a desenvolupar l’activitat com a docent, especialista en diverses àrees, en qualitat de “consultora externa”.

La portaveu parlamentària del PP exercia des del 2018 de professora de dues assignatures en la VIU, una institució acadèmica creada per la Generalitat Valenciana deu anys arrere, que ofereix docència en línia i que va ser venuda a Planeta mentre ella era consellera d’Educació en el Govern d’Alberto Fabra. En l’escrit, Catalá indica que “com a professora contractada a temps parcial desenvoluparà la seua tasca docent exclusivament en modalitat en línia, amb una dedicació de 24 ECTS [crèdits], i en la franja horària de 18 a 22 hores”, amb dues assignatures cada quadrimestre a càrrec seu. La mateixa regidora ha sigut qui ha comunicat al consistori el canvi, que es produeix per raons d’organització de la mateixa universitat, de la plantilla de la qual passa a forma part.

La VIU es va crear en l’època de govern del PP com a institució acadèmica per la Generalitat Valenciana el 2008 com a oferta de formació en línia. El 2014, quan Catalá era consellera d’Educació, el Grupo Planeta va pagar quatre milions d’euros pel 70% de la universitat, en la qual l’executiu havia invertit més de 30 milions d’euros. Planeta, amb diverses escoles de negoci en la seua cartera, va ser l’única oferta en ferm que es va presentar al concurs el 2013 i la venda es va formalitzar al gener del 2014. Actualment Planeta té el 70% de l’accionariat, i la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment dels Estudis Superiors, el 30% restant. Quan elDiario.es va publicar la seua relació laboral amb l’empresa, la parlamentària va rebutjar que l’activitat puga considerar-se una “porta giratòria”, perquè “no l’ha fitxada la VIU” i continua la seua trajectòria política en actiu com a regidora i diputada.