Post-Benidorm Fest: el Govern valencià aposta per la continuïtat del certamen organitzat per RTVE per triar el seu representant en Eurovisió

La ciutat de Benidorm, referent turístic valencià per excel·lència, va acollir la setmana passada (els dies 26, 27 i 29 de gener) el Benidorm Fest, una cita que va servir per a seleccionar –una elecció no exempta de polèmica–l’artista que representarà RTVE en el pròxim festival d’Eurovisió. Això va ser possible gràcies a l’aposta del Govern valencià, que va aportar 968.000 euros per a la celebració d’aquesta cita, i de l’Ajuntament de la ciutat alacantina, l’aportació del qual es va materialitzar en 200.000 euros més destinats a les despeses de l’organització.

L’audiència global de les tres gales va aconseguir gairebé onze milions de teleespectadors que van seguir en algun moment la retransmissió de Televisió Espanyola, mentre que la gala del dissabte va ser seguida per 2.966.000 persones, cosa que la situa com el segon programa més vist de l’any en TVE.

El president Ximo Puig destacava diumenge la contribució del certamen en la reactivació econòmica de la Costa Blanca i confirmava que Benidorm continuarà acollint el festival: “El Benidorm Fest ha sigut un èxit avalat pels espectadors, més de deu milions, i sobretot per l’ambient que s’ha creat a la ciutat”. “És el moment de la recuperació emocional i és l’embrió del que serà la consolidació del festival”, afirmava el cap del Consell.

“Durant els pròxims anys continuarem treballant amb RTVE per traure-li tota la potencialitat”, va explicar Puig, per a qui Benidorm, gràcies a aquesta cita, “no sols ha sigut notícia a Espanya, també en la resta d’Europa“. Segons el parer del president, el certamen és una peça estratègica en la “recuperació turística de la Comunitat Valenciana i del seu emblema: Benidorm”.

L’ocupació hotelera durant aquest cap de setmana ha arribat al 60%, “cosa que contribueix a desestacionalitzar en una època complicada”.

Eurovisió arriba al Congrés

Galícia en comú i el BNG han exigit en el Congrés saber els criteris del jurat que va decantar el seu veredicte en favor de Chanel, que representarà RTVE en Eurovisió, a pesar que el jurat popular va declarar triomfadora la cançó Terra de les gallegues Tanxungueiras. No obstant això, Tanxungueiras va obtindre una puntuació molt baixa per part dels jutges, el criteri dels quals va pesar més que el del públic.