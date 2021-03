El PP anima els alcaldes de Castelló a celebrar actes taurins “saludables” i “adaptats a la nova seguretat”

Transformar els actes taurins “que es feien històricament, en esdeveniments saludables amb totes les garanties i que es puguen tornar a celebrar”. És la proposta que ha llançat el PP de Castelló després d’una reunió mantinguda dilluns entre el seu secretari general provincial, Miguel Barrachina, i la Unió de Ramaders de Llevant per analitzar la situació del sector taurí. En la trobada, a què també ha assistit el diputat autonòmic Luis Martínez, els ramaders han exposat la problemàtica del sector, totalment tocat a conseqüència de la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19.

Barrachina defensa que el sector taurí és “un referent en la creació d’ocupació en el medi rural, a protegir l’ecologia i el territori” i un element clau en la defensa de les tradicions de Castelló. Així doncs, el diputat popular ha animat els alcaldes perquè “de la mateixa manera que els actes culturals s’han adaptat a la nova situació, passe el mateix amb els actes taurins”. Els populars aposten per transformar els festejos taurins en “esdeveniments saludables amb totes les garanties i que es puguen tornar a celebrar”.

“Sense anar més lluny, un acte celebrat amb totes les mesures higienicosanitàries en obert és 20 vegades més segur que un acte amb les mateixes condicions, però en tancat”, ha afegit. Barrachina ha recordat que a Castelló hi ha una vintena de ramaderies “que donen faena a unes quantes famílies i que estan desenvolupant una tasca per assentar veïns en contra de la despoblació”. El diputat autonòmic aposta, segons ha dit, per posar en marxa iniciatives per ajudar a garantir la supervivència del sector.

L’última celebració taurina, a Vila-real i amb un alcalde socialista, es va saldar amb una certa polèmica arran de les denúncies de Compromís, formació que va lamentar que no es mantingueren les mesures seguretat contra la pandèmia (cosa que l’empresa organitzadora negava).

Els festejos, que van comptar amb els animals d’una ramaderia sancionada pel Consell amb multes de fins a 90.000 euros i quatre anys de prohibició d’activitat per diverses infraccions, es van celebrar en una plaça portàtil durant els mesos de setembre i octubre, mentre diverses ciutats valencianes imposaven restriccions severes pel repunt de la pandèmia. L’espectacle organitzat per l’Ajuntament de Vila-real amb motiu de la celebració del 9 d’Octubre va tindre un cost de 24.200 euros.

La nova regulació autonòmica imposa limitacions d’aforament, mesures de distanciament social i ús de màscares obligatòries en els espectacles taurins. La normativa, elaborada per la Conselleria de Sanitat, ha propiciat que pocs ajuntaments o penyes celebren els polèmics espectacles taurins, que en algunes zones de Castelló tenen un gran arrelament.