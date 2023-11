PP i Vox deixen sense pressupost huit projectes vinculats a la Capitalitat Verda Europea de València i els Gay Games

Els pressupostos municipals que van presentar dilluns l’alcaldessa de València del PP, María José Catalá, juntament amb el seu soci de Govern i segon tinent d’alcalde, el portaveu municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, han deixat sense pressupost diversos projectes que estaven tramitant-se en els últims anys per l’anterior equip de Govern de Compromís i del PSPV relacionats amb la Capitalitat Verda Europea que detindrà la ciutat el 2024, així com l’organització dels Gay Games que acollirà el 2026 i que, per cert, es disputen en aquests moments a Hong Kong i Guadalajara (Mèxic).

La portaveu socialista a València, Sandra Gómez, ho va denunciar dimarts juntament amb altres aspectes dels comptes que tant Catalá com Badenas van ocultar. Per exemple, segons Gómez, els primers pressupostos de María José Catalá “tornen a col·locar l’Ajuntament en la senda de l’endeutament, una recepta econòmica que ja va aplicar el PP durant 24 anys i que va provocar un forat de més de 1.000 milions d’euros i l’activació d’un pla d’ajust”. Gómez s’ha manifestat en aquests termes per a valorar els “pressupostos irresponsables” del PP i Vox que augmenten en 37,3 milions d’euros el deute consolidat, que inclou les empreses públiques i els organismes autònoms.

“Catalá va mentir quan va assegurar que els pressupostos preveien una reducció del deute el 2024, perquè el que en realitat fa és centrifugar-lo, és a dir, camuflar-lo en empreses públiques com l’EMT. Segueix de manera irresponsable el mateix camí que va recórrer l’anterior govern del PP a València i que ens va portar a una situació de fallida tècnica amb l’únic objectiu de camuflar el forat de més de 70 milions d’euros que deixa la seua estafa fiscal”, va dir la líder dels socialistes.

La líder dels socialistes va destacar que “tots els projectes que es recullen en els pressupostos són llegat de l’anterior govern progressista. No hi ha ni una sola partida que faça referència a una idea o una proposta de l’actual govern del canapé. Aprofiten les rendes del nostre govern, mantenint alguns projectes que ja estaven en marxa i ficant la tisora en altres que estaven pressupostats i en marxa per a renaturalitzar la ciutat”.

En concret, Gómez va posar com a exemple de projectes que Catalá deixa en el calaix el Corredor Verd que ha de substituir les actuals vies ferroviàries que quedaran soterrades amb el canal d’accés; la rehabilitació de l’alqueria de la Torre, del Casino de l’Americà que estava vinculat a l’ampliació del Parc de Benicalap, la transformació i renaturalització de les avingudes del Port, d’Ausiàs March així com de J. J. Dómine o el Bulevard Cultural (eix dels carrers de Xàtiva i Guillem de Castro). “Catalá presumia que no es produiria cap retallada, però els comptes demostren el contrari, perquè ha fet una tisorada a tots els projectes de transformació urbana”, va dir.

La portaveu socialista va denunciar que les partides dedicades a emergència climàtica experimenten una tisorada del 60% i que els pressupostos de Catalá i Vox eliminen les subvencions per a la Fundació València Diversitat que ha d’organitzar els Gay Games. Tampoc han aprovat el contracte de 250.000 euros previstos per a aquest exercici.

Sobre este assumpte, el PP assegura que els Gay Games “es realitzaran i comptaran amb el pressupost necessari. La Junta de Govern ha acordat la creació d'un Comité Organitzador, per la qual cosa ha desaparegut la línia nominativa a la Fundació *Diversitas perquè el col·lectiu ha passat a formar part del Comité a través de la Fundació i, una vegada constituït, se li dotarà del pressupost necessari”.

Gómez va lamentar que també se suprimeixen les subvencions de 54 entitats que col·laboraven en matèria de cooperació per un import de 2,2 milions d’euros i que s’eliminen els pressupostos participatius i retalla a la meitat les subvencions a la universitat pública, mentre manté les de les universitats privades.

Compromís adverteix dels ingressos ficticis

El portaveu de Compromís a l’Ajuntament de València, Joan Ribó, la portaveu adjunta, Papi Robles, i la regidora Eva Coscollà van fer una anàlisi dels pressupostos presentats pel govern del PP i Vox. Sobre els comptes, Joan Ribó va dir que “lluny de ser un miracle, com va assegurar la senyora Catalá , són un conte”. Ribó va detallar que es tracta d’un pressupost que disposarà de 48 milions d’euros menys per les ordenances fiscals aprovades pel nou govern, que suposen uns ingressos més baixos per a les arques municipals derivats de la baixada de l’IBI, “una mesura que no beneficiarà la gran majoria que té un piset a València, sinó els que tenen uns quants pisots per la ciutat”.

Ribó també va criticar que s’abaixe per igual l’impost sobre vehicles de tracció mecànica tant si es té un cotxe normal com un vehicle d’alta gamma, tornant a beneficiar una minoria de classe alta davant de la gran majoria de la ciutat. I va dir que “és una mesura que va en contra de la dinàmica europea de promoure una mobilitat sostenible”.

Ribó va explicar que el pressupost municipal s’incrementa, per tant, gràcies exclusivament a les aportacions de l’Estat. “L’injuriat govern progressista és el que aporta els ingressos a l’Ajuntament de València”. Uns ingressos que arriben a 84 milions d’euros. A més, va matisar que aquests ingressos són una previsió i que no estan basats en dades reals.

Finalment, Ribó va assenyalar el que considera “un canvi substancial en l’amortització del deute municipal”, que baixa de manera considerable, i va desitjar que “Catalá no repetisca a València el que ja va fer a Torrent quan va ser alcaldessa, és a dir, incrementar un 66% el deute”.

El PP defensa els seus comptes

El portaveu del grup Popular, Juan Carlos Caballero, va qualificar el pressupost municipal per al 2024 “d’una aposta clara del govern de Catalá per les persones, és un pressupost expansiu en què els veïns pagaran menys impostos i taxes municipals sense tindre cap retallada, ja que es milloren els serveis i s’incrementen les inversions”.

Caballero va insistir que la rebaixa fiscal a València és la més gran que es farà a Espanya l’any 2024. El portaveu popular va assegurar que “es compleixen els compromisos amb els veïns, abaixant els impostos sense disminuir la despesa social, disminuint el deute del consistori i apuntalant els temes clau d’aquesta legislatura que seran seguretat, neteja, habitatge i sostenibilitat”.