El PP i Vox expulsen persones sense sostre del Jardí del Túria i prohibeixen a una ONG donar-los aliments “per salubritat i netedat”

El segon tinent alcalde de Vox i regidor de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de València, Juanma Badenas, va justificar dimecres que l’1 de gener no es prorrogue la llicència a l’ONG Ajuda Una Família per a repartir menjar al riu a persones sense recursos sense tindre habilitat un altre lloc alternatiu per raons de “salubritat, seguretat, netedat i després també per la dignitat de les persones” i ha assegurat que es buscarà “al més prompte possible” un altre espai.

L’Ajuntament, a través de la Policia Local i amb el suport de la Nacional, ja va dur a terme fa una setmana el desallotjament de tres assentaments de persones que pernoctaven en diverses zones del Jardí del Túria, especialment a la Casa de l’Aigua, on, pel que sembla, s’havia muntat un assentament en molt males condicions de salubritat. Els agents van detindre sis persones.

Badenas, en declaracions als mitjans, va argumentar així que l’Ajuntament de València haja decidit no prorrogar l’autorització a aquesta ONG per a repartir entre 650 i 600 racions diàries de menjar a sensellar als jardins del Túria, on du a terme aquesta acció des del 6 de novembre passat, data en què va rebre el permís.

El també portaveu del grup municipal d’extrema dreta ha afirmat que és una situació que el “preocupa particularment”, perquè “ací es produïen situacions indignes de persones que feien accions, activitats que s’han de fer en llocs que tinguen una mínima privacitat i que embruten el llit del riu i els nostres jardins”.

“En les circumstàncies en què està, jo crec que s’hauria d’haver tallat fa ja bastant de temps, però, com tenen el permís fins a l’1 de gener, es mantindrà fins a aquesta data, però prorrogar-ho seria una temeritat”, va mantindre.

Per això, va justificar que no es mantinga la llicència fins que no es trobe un espai alternatiu: “No està bé que els veïns que viuen al voltant de la zona on es produeix això, i tots els valencians, hàgem de contemplar escenes absolutament inapropiades i indignes per a l’ésser humà”.

Badenas va assegurar que tractaran d’habilitar un lloc alternatiu “com més de pressa millor”, on puga haver-hi lavabos, però va assenyalar que “a vegades trobar l’espai no és tan fàcil”.

“Jo no sé per què s’ha consentit fins ara que es produïra i, per descomptat, pel que respecta a mi, col·laboraré i faré tot el possible perquè aquestes persones es troben en un lloc més digne on puguen rebre aquests aliments”, va assegurar Badenas.

No va avançar quins llocs s’estudien: “He demanat als meus equips que ho esbrinen i a més que parlen i que intercanvien opinions amb altres regidors de l’Ajuntament i altres serveis, perquè ens diguen de què disposem exactament, però intentarem que siga al més prompte possible i es tracta que siga un lloc fix per a hivern i estiu i, a més, digne”.

Des de l’ONG qualifiquen la mesura d’“alarmant”, perquè presten ajuda a més de 700 persones, entre sensellar, immigrants desemparats i refugiats, que es troben ara “en perill imminent de morir per fam i desnutrició”.

Per a l’entitat la revocació de l’autorització constitueix una violació flagrant de tractats internacionals i directives del Parlament Europeu, que “clarament estableixen l’obligació de garantir l’accés ininterromput a l’ajuda humanitària”.

La Fundació Ajuda Una Família, conscient del risc vital que afronta aquesta part vulnerable de la població, va anunciar la seua decisió de continuar la distribució d’ajuda humanitària fins que l’Ajuntament autoritze un punt de distribució alternatiu, restablisca l’autorització revocada o preste directament ajuda humanitària. La fundació no escatimarà esforços per a evitar un drama humanitari.

A més, la situació s’agreuja encara més amb l’arribada del fred hivernal, “en negar un plat calent als que ja estan en condicions desfavorables”. La falta d’accés a aliments adequats i abric augmenta “el risc de malalties i complicacions de salut per a aquestes persones vulnerables”, assegura.

“Solució imminent”

Per part seua, el portaveu del PP, Juan Carlos Caballero, va recalcar que també des dels Serveis Socials i des de l’equip de Govern treballen ja “ingentment” amb Parcs i Jardins per donar una solució “imminent” a aquesta situació. Una situació, va afegir, que “per descomptat, a nosaltres no ens agrada”. Va afegir que estan buscant alternatives per a trobar un altre lloc “òptim per a la salubritat, la dignitat de les persones i que aquesta ONG pot prestar el servei en condicions”. “És una prioritat”, va recalcar.

Caballero, respecte a si entre les solucions que estudia està cedir espais municipals atesa l’època actual de fred, va dir: “Efectivament, des d’aquest equip de govern som molt conscients de les necessitats que passen molts valencians”.

Així doncs, va recordar que ja van denunciar quan estaven en l’oposició que havia “augmentat el barraquisme” i “es van deixar d’atendre entitats que ajuden justament aquests sensellar o sensesostre” i “es van eliminar ajudes, per exemple, a Càritas o la Creu Roja”.

“Aquest Ajuntament per descomptat vol col·laborar de la mà amb els que ajuden a protegir i a donar recer i a donar manteniment a aquestes persones i puc dir que estem treballant totes les casuístiques, totes les possibilitats per a poder atendre de manera urgent aquesta necessitat”, va assegurar.