El PP i Vox impedeixen la celebració de la cavalcada de les Magues de Gener de València en denegar els permisos

L'organització de la '*Festa de la Infantesa' en què s'enquadra la cavalcada de les Magues de Gener ha denunciat aquest divendres que l'Ajuntament ha denegat els permisos per a realitzar la desfilada que estava prevista per al pròxim 14 de gener, pel que sembla, amb l'excusa de la coincidència amb el període de rebaixes.

Aquest esdeveniment, com a alternativa laica a la cavalcada dels Reis d'Orient, s'ha celebrat amb normalitat des de l'any 2015 amb l'arribada de l'esquerra a l'Ajuntament de València. No obstant això, el nou executiu municipal conformat pel PP i Vox ha impedit la celebració d'aquesta edició, la qual cosa des de l'organització s'ha considerat com un acte de “censura”.

“No s'han limitat a negar la salutació des del balcó de l'Ajuntament, sinó que directament s'ha prohibit la celebració del dia 14. Les autoritats municipals han negat el permís per al recorregut habitual, buscant limitar una activitat amb la denominació oficial de tradició i que ja tenia totes les despeses cobertes sense cap subvenció pública, gràcies a l'èxit d'un micromecenatge que encara està actiu en la direcció goteo.cc/cavalcada i que ha recaptat ara com ara més de 6.500 euros, xifra que continua augmentant. En resposta a aquesta censura, se celebrarà una manifestació festiva i reivindicativa, contra la discriminació sectària d'unes certes propostes”, explica l'organització de l'esdeveniment en un comunicat.

Segons expliquen, “en cap cas la manifestació substituirà a la cavalcada mateixa; és una resposta a la prohibició d'aquesta. Aqueixa manifestació popular es farà el diumenge 14 de gener, i comptarà amb la presència de les Magues de Gener i tots els grups de voluntaris que conformen la festa, de manera assembleària”. La nova ruta s'iniciarà al Parterre a les 11.00 hores, i continuarà pel carrer de la Pau i plaça de la Reina, finalitzant en la plaça de la Mare de Déu“.

Enguany, expliquen, “en la cavalcada es volien destacar les agrupacions tradicionals de música i dansa, centrant-se en la consideració de l'aigua com a dret universal i la gestió que s'està fent d'eixe recurs, sota el lema 'l'aigua és màgia'”. Les *dolçaines, els tabals, les muixerangues, els gegants i els capgrossos, les batucades, els grups d'animació i circ acompanyen sempre les tres Magues de Gener, que representen la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat-Sororitat.

Els grups i associacions que originalment formaven part de la Cavalcada de les Magues de Gener 2024 estan convidats a mantindre's actius en aquesta manifestació festiva i reivindicativa. La intenció és que, malgrat els canvis en el recorregut, l'esperit continue sent vibrant i inclusiu.

“Serà un testimoni de la determinació de la comunitat per a preservar les seues llibertats, reflectint la voluntat de defensar el dret a l'expressió popular sense discriminació. A pesar que les Magues de Gener estan directament afectades, la manifestació és una oportunitat oberta per a tots els col·lectius que comparteixen aquesta preocupació. Si estan interessats a participar es poden posar en contacte en l'adreça festadelainfantesa@gmail.com. Es poden seguir les actualitzacions i participar en aquest acte històric a través de les xarxes socials: @maguesdegener”, comenten.

La 'Festa de la Infantesa'

Amb el lema 'l'aigua és màgia', la 'Festa de la Infantesa' ha celebrat el solstici d'hivern amb diverses activitats per a grans i xicotets, com exposicions, recitals i tallers. L'any 2025 celebrarà el seu desé aniversari: serà una dècada inspirant i connectant a través de la cultura i la tradició, així com fomentant la participació activa i l'expressió artística entre els ciutadans i ciutadanes més joves.

“L'organització està decidida a preservar les seues arrels culturals i a resistir les limitacions imposades a la celebració de les Magues de Gener. Pensant a ser repartits durant el recorregut, ja s'havien preparat obsequis, incloent-hi un llibre de poemes vinculat als valors universals promoguts per la festa: Vols llegir un poema per a la infància?, que compta amb la presència d'algunes de les plomes més importants del País Valencià”, informa l'organització de l'esdeveniment.