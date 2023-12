PP i Vox es neguen a fer públiques les retribucions externes dels seus regidors de València i de l’alcaldessa

Els regidors del PP i de Vox de l’Ajuntament de València amb dedicació exclusiva que han demanat la compatibilitat per a tindre altres activitats residuals per les quals cobren alguna quantitat s’han oposat a fer públics els ingressos addicionals que perceben.

Així ho ha denunciat el regidor socialista Borja Sanjuán després que els dos socis de Govern rebutjaren la moció dels socialistes en l’última Comissió d’Hisenda perquè tots els membres de la corporació municipal tinguen l’obligació legal de publicar en el web de l’Ajuntament els seus ingressos íntegres i detallar de qui els cobre, incloent-hi l’alcaldessa, que continua sense aclarir si aquest exercici manté la seua tasca docent en la Universitat Internacional de València (VIU) que ella mateixa va privatitzar i quant cobra per això.

“Hui hem valorat la possibilitat que diversos regidors tinguem compatibilitat per a fer altres activitats, a més de ser regidors i, per a fer-ho, necessitem complir un requisit i és que el que guanyem fora de l’Ajuntament ha de ser marginal respecte de la nostra dedicació principal, que és per la que ens han votat els valencians i valencianes: dedicar-nos a la gestió en l’Ajuntament”, ha informat.

Davant aquest debat que s’ha produït en la comissió, ha continuat Sanjuán dient que “hem demanat que, per a poder valorar nosaltres i tots els ciutadans si aquesta dedicació és compatible o no, hem de saber quant guanya cada regidor de la seua activitat privada fora de l’Ajuntament, però ens hem trobat amb la negativa tant del PP com de Vox a publicar quant guanyen a conseqüència de les seues activitats privades”.

L’edil ha criticat la falta de transparència del govern municipal: “Normalment, quan una persona no vol dir d’on procedeixen els diners que guanya i quant guanya, és perquè té alguna cosa a amagar. Així que els diem que, si no tenen res a amagar, publiquen tant els que han demanat la compatibilitat com els que ja tenen la compatibilitat, com l’alcaldessa mateixa, qui els paga i quant els paga per a poder veure a qui es deuen”, ha continuat.

El portaveu adjunt dels socialistes ha recordat que Catalá ja va rebutjar una moció del grup municipal socialista perquè s’avançara en aquest sentit i els regidors tingueren l’obligació d’exposar amb detall tots els seus ingressos. No obstant això, el PP es va oposar “per continuar amagant els ingressos de Catalá de la VIU, la universitat que ella va privatitzar com a consellera quan el rector era el seu número dos en el govern municipal, Juan Manuel Badenas”, ha finalitzat.

El regidor de Vox, José Gosálbez, ha sigut l’últim a sol·licitar i obtindre la compatibilitat per a poder exercir com a advocat, a pesar tindre reconeguda la dedicació exclusiva. No obstant això, s’ha negat a fer públiques les seues retribucions.

El grup municipal socialista ja va anunciar la interposició una denúncia davant el Síndic de Greuges perquè òbriga una investigació a María José Catalá per ocultar tots els ingressos que ha obtingut al marge de les seues retribucions de l’Ajuntament de València per les seues activitats com a professora de la VIU, que ella mateixa va privatitzar en 2013, o per les seues col·laboracions amb la Cardenal Herrera.