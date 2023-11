El PP i Vox usen l’urbanisme tàctic que van criticar per a la nova parada de l’EMT en la plaça de l’Ajuntament de València

L’urbanisme tàctic emprat per l’anterior equip de Govern de Compromís i el PSPV per a guanyar espai als vianants va ser durament criticat pel PP i per Vox en el mandat passat. “Aquest és un exemple més del que a l’Ajuntament anomenen urbanisme tàctic, però no deixa de ser un balafiament tàctic i bunyols tàctics que sorprenen per la falta d’observació de la normativa en matèria de seguretat viària”, va dir el juliol del 2022 la líder de l’oposició municipal llavors, ara alcaldessa de València, María José Catalá, sobre la reurbanització provisional de l’avinguda de Pérez Galdós.

Encara que es tracta d’una actuació de menys extensió, Catalá s’ha vist obligada a fer ús d’aquest recurs que tant va criticar per a habilitar en temps rècord una nova parada provisional de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) a la plaça de l’Ajuntament, enfront de la font, davant la remodelació de línies que des del 12 de desembre tornarà a ficar cinc línies i 600 busos al dia en una zona per la qual fins ara només passava la C1.

Segons la resolució de la Regidoria de Mobilitat, “pel que fa a la parada de nova creació en la plaça de l’Ajuntament, l’Empresa Municipal de Transports proposa utilitzar plataformes prefabricades de formigó, sense fer cap obra, com una de les mesures provisionals a adoptar, a més de totes les que calga per a dotar-la d’accessibilitat”.

La portaveu socialista, Sandra Gómez, va denunciar dijous que Catalá convertirà la plaça de l’Ajuntament de València durant aquest Nadal en “un monument al formigó i a la improvisació a conseqüència del seu encabotament per ficar 600 autobusos en el centre de la ciutat de manera precipitada”. Gómez va fer referència d’aquesta manera a la resolució de la Regidoria de Mobilitat per la qual s’ordena la instal·lació d’una parada provisional amb plataforma de formigó per als autobusos de l’EMT que arribaran massivament a la plaça a partir del pròxim 12 de desembre.

“Catalá deia que tindríem el Rockefeller Center aquest Nadal a la plaça de l’Ajuntament i el que farà en realitat és col·locar un pegot de formigó i ficar 600 autobusos en una plaça que l’anterior govern progressista havia recuperat per als vianants”, va criticar.

La líder dels socialistes va incidir que la reforma necessària per a desviar els centenars d’autobusos que impulsa Catalá “omplirà una de les places més emblemàtiques de la ciutat de mobiliari provisional. La decoració nadalenca que posarà enguany la senyora Catalá ve amb bol·lards, pintura i formigó. És a dir, que ens ha portat un Rockefeller Center d’Aliexprés”, va dir.

En aquest sentit, Gómez va lamentar el “cinisme” que practica Catalá. “Va dir que no faria més superilles tàctiques, perquè el seu Govern no volia urbanisme provisional i la primera mesura en matèria de mobilitat que ha adoptat consisteix a omplir d’elements provisionals i improvisats tot el centre de la ciutat, des de bol·lards i pintura al carrer de Sant Vicent perquè els autobusos no circulen per damunt de canonades i restes arqueològiques, fins a parades de formigó enmig de la plaça de l’Ajuntament. És un despropòsit absolut”, va afirmar.

L’edil va destacar que els socialistes estaran molt vigilants perquè les parades provisionals amb què Catalá inundarà el centre de la ciutat complisquen tota la normativa sobre accessibilitat i que no es convertisquen en definitives. “En la resolució a què hem tingut accés se n’ha autoritzat la instal·lació provisional fins a l’obtenció de la llicència definitiva i es puguen fer les obres necessàries per a garantir-ne l’accessibilitat. El grup municipal socialista estarà molt pendent que es complisquen tots els condicionants, perquè el govern de PP i Vox està donant mostres les últimes setmanes que no respecten els informes dels tècnics municipals”, va acabar.

Compromís convoca un ple extraordinari

La portaveu de Compromís per València Papi Robles, acompanyada pels regidors Sergi Campillo i Giuseppe Grezzi, va informar sobre la convocatòria d'un ple extraordinari que ha demanat la coalició valencianista per a tractar l'augment del trànsit i la contaminació a València.

Robles va considerar que “Catalá està obsessionada per eliminar tots els avanços que ha posat en marxa el govern de Joan Ribó en esta ciutat, en lloc de fer una gestió responsable i aplicar el sentit comú pensant en el benestar de tots els veïns i veïnes d'esta ciutat”.

Per això, l'ordre del dia d'este ple extraordinari planteja tres mocions, com ha explicat la portaveu de Compromís: per la recuperació de l'espai públic i contra la reversió de totes les conversions en zona de vianants que està expressant de manera reiterada Catalá, una moció per la millora del transport públic i contra l'augment del trànsit que està anunciat en el centre de la ciutat i un pla de xoc destinat a rebaixar les altes temperatures que està patint la nostra ciutat.

“Volem que Catalá responga a si vol ser l'alcaldessa d'una ciutat en la qual la gent puga viure a l'estiu, més verda, saludable i amb un transport públic que done resposta a les necessitats dels barris, o per contra només vol fer més autopistes com en Pérez *Galdós, més cotxes com al carrer Colón, desenvolupar un urbanisme com el de Madrid amb places on la gent s'acumula sota un fanal buscant l'ombra i un servei d'autobusos pensant només a facilitar que els turistes arriben al centre però deixant a pobles com Castellar amb 30 minuts. És a dir, un model de ciutat cada vegada més grisa i atempta contra la salut de les persones”.

Papi Robles va assenyalar que la primera proposta que es planteja en el ple extraordinari va encaminada a recuperar tot l'espai públic que s'havia guanyat en els barris responent a les reivindicacions i demandes del veïnat. “Instem a Catalá que continue avançant en les supermanzanas i conversions en zona de vianants de carrers en els barris, que desenvolupe projectes de reforma com el de Sant Agustí o Guillem de Castro, que no tire per terra la pacificació del trànsit en la Plaça de l'Ajuntament i que avance en la renaturalització de l'avinguda del Port. Projectes que exemplifiquen el model de ciutat que Compromís hem estat impulsant i volem que seguisquen avant”.