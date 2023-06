El PP reconeix davant el Parlament Europeu que paga sobresous a la cúpula de Feijóo

Transparència a dues velocitats. Mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, es nega a detallar dades clau sobre el sobresou que percep del partit, altres dirigents s’han vist obligats a ‘confessar’ els ingressos que reben del seu partit al marge dels seus càrrecs públics. L’eurodiputat del PP i vicepresident del grup del Partit Popular Europeu, el valencià Esteban González Pons, és el primer dirigent que reconeix el salari percebut per pertànyer a la direcció del partit.

L’eurodiputat, cap de llista dels populars per València en les pròximes eleccions generals del 23J, va actualitzar el 12 de gener passat la seua declaració d’interessos econòmics davant l’Eurocambra, huit mesos després d’haver sigut nomenat sotssecretari d’Institucional de la direcció del PP. En el document, l’eurodiputat detalla que cobra un emolument entre 1.001 i 5.000 euros bruts mensuals (de 12.012 a 60.000 euros anuals) per la seua activitat com a sotssecretari de Núñez Feijóo.

La declaració d’interessos econòmics de González Pons posa d’evidència l’opacitat de Feijóo, que s’ha negat a detallar el sobresou exacte que cobra del PP davant el Senat, malgrat el requeriment formal que li ha remés el president de la cambra, Ander Gil.

La declaració de Pons posa en relleu també la negativa del PP a publicar els salaris dels seus principals dirigents i alts càrrecs, tal com exigeix la Llei de transparència. Fins ara, l’equip de premsa de Feijóo havia jugat amb la incògnita en mantindre en secret l’existència d’aquests sobresous. La confessió inesperada del cap de files en la cadena Ser va ser un pas, la filtració del pretés sou de Feijóo feta pel mateix PP aquest dimecres, un altre.

Ara es confirma formalment l’existència d’aquesta remuneració que el PP qualifica de “despeses de representació” i que es desconeix a quant ascendeix realment.

Pons, ingressos per damunt dels 100.000 euros

El sobresou de González Pons se suma a la generosa remuneració que percep com a europarlamentari. El seu salari és de 115.000 euros bruts anuals amb una tributació, segons fonts consultades per aquest diari, d’uns 25.000 euros a la Unió Europea a més d’uns 12.000 al seu país d’origen. Així doncs, el salari net anual de González Pons està al voltant de 78.000 euros.

D’altra banda, el salari augmenta amb els pagaments per assistència: 338 euros lliures d’impostos per dia (amb un mínim de tres jornades a la setmana i un límit de tres setmanes al mes, llevat d’agost). A més, l’eurodiputat compta amb una assignació de despeses generals que, el 2022, ascendeix a 4.758 euros destinats a despeses de telèfon o oficina o menjades de treball, una quantitat mensual que abasta tots els mesos de l’any (amb una suma total anual de 57.096 euros).

En la seua declaració original, signada el 18 de juny del2019 (a l’inici de la legislatura), González Pons no va incloure cap ingrés addicional. No obstant això, el 12 de gener passat, la seua fitxa en el portal del Parlament Europeu va incloure una revisió de la declaració original d’interessos econòmics signada “pel seu honor i amb ple coneixement del Reglament” de la cambra, convertint-se així en el primer membre de la direcció del PP que reconeix en un document oficial el cobrament de sobresous.

L’apartat dedicat a la pertinença de “comités o consells d’administració” d’empreses, ONG “o altres organismes amb personalitat jurídica o qualsevol altra activitat exterior” permet a l’europarlamentari declarar si té ingressos addicionals segons una sèrie de categories de quantitats per forquetes.

Així doncs, González Pons declara la seua pertinença a la junta directiva i al comité executiu nacional del PP (no remunerada) i també la seua activitat com a sotssecretari d’Institucional del partit amb una categoria d’ingressos entre 1.001 i 5.000 euros bruts mensuals. No obstant això, el Parlament Europeu no obliga els seus membres a detallar amb exactitud la xifra exacta percebuda ni la seua tributació. Tampoc si el sobresou de la direcció del partit es cobra en 12 o en 14 pagues.

Aquest diari s’ha posat en contacte amb el dirigent popular per aclarir la xifra exacta que percep de la direcció nacional del PP. González Pons ha contestat: “La meua declaració de béns davant el Parlament Europeu està actualitzada conforme a la normativa exigida pel Parlament i publicada en la seua pàgina web”. “Tots els meus ingressos estan declarats davant l’Agència Tributària espanyola”, ha postil·lat.

De negar els sobresous a declarar-los a Brussel·les

El Parlament Europeu ha sigut la penúltima destinació en el PP d’Esteban González Pons després d’haver sigut conseller del Govern autonòmic de Francisco Camps, senador i diputat en el Congrés.

Reincorporat a la direcció nacional del PP de Núñez Feijóo l’abril del 2022 i elegit com a cap de llista per València en les pròximes eleccions generals, no és la primera vegada que González Pons al·ludeix als sobresous que cobren els seus dirigents.

El 2013, en plena voràgine del cas Gürtel i dels papers de Bárcenas, el llavors sotssecretari d’Estudis i Programes del PP va assegurar que “en el PP no hi ha sobresous”, sinó que, “com en altres organitzacions i partits polítics”, els seus dirigents cobren un sou del qual es “descompta” el que puguen cobrar com a “càrrecs públics”. Lluny queda la negació de l’evidència.