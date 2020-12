El presumpte mafiós rus és conseller d’una firma de comunicació del nebot d’un exregidor d’Urbanisme del PP

El presumpte membre de la xarxa de blanqueig de la màfia russa desarticulada per la Fiscalia Anticorrupció i la Policia Nacional, Alexey Shirokov, és conseller d’una empresa editora de Benidorm que va intentar consolidar una publicació de premsa local amb aportacions de joves empresaris de la zona. Shirokov, militant del PP i, segons la interlocutòria de la jutgessa, “pretés lobbista” del partit a Altea, figura com a conseller en l’empresa Grupo MB Noticias SL, una firma creada el 14 de novembre de 2011 i presidida pel periodista David Fernández Agüera, també conseller delegat.

L’empresa es va constituir a Benidorm amb un capital social de 150.000 euros i pretenia crear un mitjà local amb les aportacions d’empresaris de la ciutat turística. Les publicacions que va arribar a traure van aparéixer i van desaparéixer unes quantes vegades, sempre al caliu de les campanyes electorals i amb una línia editorial pròxima al PP.

David Fernández Agüera és nebot de Manuel Agüera, un històric dirigent local del PP que va ser regidor d’Urbanisme i ha sigut assessor de l’actual alcalde del PP, Toni Pérez. Manuel Agüera va ser l’edil encarregat de l’àrea d’Urbanisme entre el 2003 i el 2007 primer amb l’alcalde Vicente Pérez Devesa i, després de la seua defunció, amb el primer edil Manuel Pérez Fenoll.

Grupo MB Noticias SL va mantindre en totes les seues aventures periodístiques una línia editorial pròxima al PP de Benidorm. Shirokov, segons fonts coneixedores de la constitució de l’empresa, hi tenia una participació minoritària. La societat no manté cap activitat des que el seu president se’n va anar a Madrid amb altres projectes en el sector de la comunicació, encara que Fernández Agüera i Shirokov continuen mantenint-hi els seus càrrecs societaris, segons les dades consultades per aquest diari en el Registre Mercantil.

Alexey Shirokov, un advocat i empresari d’origen rus, estava molt implicat en la vida política i econòmica de la comarca de la Marina Baixa. El militant del PP, actualment expedientat pel partit, exercia activitats benèfiques que han quedat reflectides en les nombroses fotos que el presumpte blanquejador penjava en el seu compte de Facebook. Així doncs, apareix donant caixes de màscares a diversos cossos policials. De fet, també va assistir a actes oficials de la Guàrdia Civil a Madrid en ocasió de la celebració del 12 d’octubre i a actes de la Policia Nacional a Benidorm.

Shirokov també va acudir l’any passat a un acte electoral del PP a la Nucia per fer costat al candidat a alcalde Bernabé Cano. El detingut va estar present en l’acte de constitució de l’Ajuntament d’Altea, on portava uns quants projectes. L’home, de 38 anys, estava plenament integrat en la vida econòmica i fins i tot institucional de la comarca.

La seua detenció ha caigut com un poal d’aigua freda entre empresaris i representants polítics de la Marina Baixa. La titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm considera el presumpte blanquejador de l’hampa un “pretés lobbista” del PP d’Altea. La investigació ha intervingut telefonades amb l’edil de Seguretat de l’Ajuntament de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, i amb l’exregidor del mateix ram a Altea, Jaime Sellés, amb qui “manté un vincle molt estret”, indica la interlocutòria de la jutgessa. “Això ha agafat per sorpresa a tot déu”, reconeix un advocat que va tractar amb Shirokov. No debades, els inversors reals que estarien darrere de l’empresari i advocat eren mafiosos de la cúpula del crim organitzat rus, segons Europol.