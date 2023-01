Primàries en Compromís: a la recerca d’un nou equip per a Joan Baldoví

La coalició Compromís inicia dilluns el seu procés de primàries amb l’obertura del cens i la recollida d’avals en el que serà el seu primer procés intern després de l’eixida de Mónica Oltra al capdavant de l’aliança. La formació triarà el febrer els seus representants a la Generalitat, les Corts Valencianes i alguns municipis, amb el diputat en el Congrés, Joan Baldoví, com a aspirant a la presidència de la Generalitat.

Si s’ha de jutjar per les primeres manifestacions dels dirigents valencianistes, el procés intern de la coalició, que es completarà el 14 de febrer amb la publicació de les llistes, reubicarà els representants autonòmics i municipals. Després del procés intern, la coalició aplica la correcció de gènere –l’anomenada llista cremallera per a mantindre la paritat entre homes i dones– i les quotes de partit, que garanteixen l’equilibri entre les tres formacions que componen Compromís (Més, Iniciativa i Verds-Equo). Per tant, si el cap de llista és un home afiliat a Més, en el número dos per la circumscripció de València el seguirà una dona d’Iniciativa.

De moment, la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, optarà a repetir com a cap de llista per Alacant i es dona per fet que l’exconseller d’Educació i diputat, Vicent Marzà, farà el mateix per Castelló, encara que no ho ha confirmat formalment. Tampoc s’ha manifestat la consellera d’Educació i Cultura, Raquel Tamarit, mà dreta de Marzà i molt pròxima a Baldoví, el nom de la qual sona des de la tardor i que no és parlamentària autonòmica. Sí que ho ha fet la consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, que es presenta en tàndem amb el portaveu adjunt Carles Esteve, tots dos militants d’Iniciativa-Compromís per la circumscripció de València.

Per la mateixa circumscripció es presenten la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó (Més); el secretari autonòmic d’Hisenda, Francesc Gamero (Iniciativa), l’ex-secretària autonòmica de Transició Ecològica, dimitida després del cessament de Mireia Mollà, Paula Tuzón (Iniciativa), i el president de les Corts Valencianes, Enric Morera (Més). També ho faran els actuals diputats Ferran Barberà i Nathalie Torres, tots dos de Més. Per part de Verds-Equo es presenta Paula Espinosa, una de les impulsores de les concentracions Fridays for Future a València.

Per part seua, la portaveu autonòmica, Papi Robles, passarà a l’equip que encapçala Joan Ribó a l’Ajuntament de València, i el parlamentari Josep Nadal no repetirà com a candidat. “És una decisió que vaig prendre fa huit anys”, en entrar en política, va indicar. Tampoc ho farà el conseller d’Economia, Rafael Climent, diputat per la circumscripció d’Alacant, que aplana el camí al diputat provincial fins ara Gerard Fullana i al portaveu a l’ajuntament alacantí Natxo Bellido, tots dos de Més, sense intenció de disputar el primer lloc a la vicepresidenta Aitana Mas. A Castelló, els parlamentaris encara no han confirmat si opten o a seguir en l’escó no.

En les últimes primàries la coalició valencianista comptava amb un cens de 50.000 militants inscrits. Els aspirants tenen fins al 15 de gener per a presentar la seua candidatura i fins al dia 20 per a recollir els avals de la militància, un filtre per al qual a penes fan falta unes desenes de signatures si es vol formar part de la llista, llevat del cas de la presidència de la Generalitat, que requereix 430 suports, i del número dos per València, en què es redueix a la meitat. En les últimes eleccions autonòmiques Compromís va obtindre 4 diputats per Alacant, 9 per València i 4 per Castelló, amb 439.500 vots en el conjunt de la Comunitat Valenciana.