La primera dona que lidera les Comissions Obreres valencianes, als delegats del XII Congrés: “Sou la veu dels treballadors”

Ana García Alcolea, la candidata de consens per a liderar les Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), ha inaugurat dijous el XII congrés del sindicat, que se celebra en el Palau de Congressos de València fins al 3 de juliol. Per primera vegada en la història del sindicat des de la seua fundació, una dona serà secretària general de CCOO-PV. García Alcolea pilotarà l’organització cap a una nova etapa en el sindicat després de la traumàtica dimissió del secretari general Arturo León a conseqüència de la polèmica punxada de la vacuna contra la COVID-19 al gener, una inoculació que li va costar el càrrec i una investigació per part de la Conselleria de Sanitat. León, que defensa que no es va colar, va ser substituït provisionalment per Juan Cruz, que ara dona pas a la candidata de consens.

Ana García ha instat els delegats sindicals a “no oblidar els orígens” i continuar batallant pels drets laborals “en l’obra, en els despatxos, en els hospitals, en la terra i en la mar”. “Sou la veu dels treballadors”, ha insistit la nova líder sindical, fins ara secretària d’Ocupació i Formació del sindicat.

En un breu discurs d’obertura, García ha remarcat que els treballadors afiliats a CCOO-PV han donat la veu i han confiat “l’autoritat” als delegats que debatran durant aquest congrés la transformació del model econòmic, el treball decent, les cures i la sostenibilitat.

En el procés de debat intern amb les organitzacions territorials i federals del sindicat va haver-hi un consens cap a la candidatura d’Ana García, que ha sigut delegada en la seua empresa del sector del telemàrqueting i ja va formar part de l’executiva de la Federació de Comunicació i Transports, entre altres responsabilitats.

Juan Cruz, el secretari general ixent, ha presentat l’informe general del XII Congrés, el document que fa balanç de la gestió dels últims quatre anys de mandat, i ha reivindicat la presència del sindicat en 299 òrgans de representació, cosa que “ningú ha regalat a Comissions Obreres”. En l’acte d’obertura, en què la rapera valenciana Tesa ha interpretat alguns dels seus temes, també han intervingut l’alcalde de València, Joan Ribó; el secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez; el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro i la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra.

Oltra destaca la “qualitat humana” d’Arturo León

La líder de Compromís ha elogiat la “qualitat humana” d’Arturo León: “La societat valenciana ha de saber aprofitar l’experiència, la capacitat de diàleg i de defensa dels drets laborals que encarna Arturo León”. Oltra ha destacat també el “coratge” del secretari general ixent, Juan Cruz, qui “va haver de fer-se càrrec del sindicat de manera inesperada”, en referència a la dimissió d’Arturo León a conseqüència de la seua vacunació.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha assegurat que la societat valencià necessita “sindicats forts com Comissions Obreres” i ha denunciat el “mantra neoliberal” que “es resisteix a morir” i continua defensant l’individualisme i la “pretesa meritocràcia”. Oltra també s’ha referit a l’àmbit de les cures, un dels eixos del XII Congrés de CCOO-PV, i als treballs que permeten que “la societat no es pare” durant la crisi de la pandèmia de la COVID-19. Unes faenes “mal remunerades, invisibles i feminitzades sense les quals la vida no pot continuar”, ha dit.