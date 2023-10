La primera 'iniciativa' d'una diputada de Vox en les Corts Valencianes: presentar un escrit per a cobrar més

El primer escrit que ha registrat en les Corts Valencianes la diputada autonòmica de Vox Ana Bellver Alcántara no té res a veure amb cap iniciativa parlamentària. Es tracta d’un escrit dirigit a la Mesa de la cambra autonòmica, presidida per Llanos Massó, també de Vox, amb un certificat adjunt de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, que acredita que Rocafort, un municipi de la comarca de l’Horta Nord, està situat a 10,15 quilòmetres de València.

La distància és crucial per a obtindre un augment sensible de la indemnització per l’exercici de la funció representativa de la parlamentària. Si un diputat resideix a menys de 10 quilòmetres de València, seu del parlament autonòmic, cobra una indemnització de 312,96 euros mensuals (3.755,52 euros anuals), segons l’última taula de retribucions de la cambra autonòmica del 2022.

En canvi, si resideix a una distància entre 10 i 100 quilòmetres, la indemnització augmenta fins a 625,92 euros al mes (7.511,04 euros anuals).

L’escrit de la diputada Ana Bellver, a què ha tingut accés elDiario.es, inclou el certificat signat per un enginyer, cap de secció de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, dirigida per José Luis Aguirre, també de Vox, que acredita que la distància, “seguint l’itinerari més ràpid”, entre València i Rocafort és de 10,15 quilòmetres, segons el Mapa Oficial de Carreteres Interactiu del Centre de Publicacions del Ministeri de Foment.

L'acord del 2004 de la cambra autonòmica que estableix les distàncies respecte al Palau del Borja, seu del Parlament valencià, situa a Rocafort a set quilòmetres de València.

La certificació, tal com indica l'escrit davant la Mesa, s’expedeix “a petició” de la diputada de Vox. Així doncs, la nova distància atorga a Bellver una indemnització de 7.511,04 euros anuals. La diputada, funcionària de carrera en l’Administració de Justícia, es va incorporar a la cambra autonòmica després de la renúncia al seu escó del conseller José Luis Aguirre.

Ana Bellver, coordinadora de Vox a Rocafort, participa en tres comissions parlamentàries, encara que no figura que haja registrat de moment cap iniciativa legislativa, pregunta escrita o oral o sol·licitud de documentació, segons el cercador de la cambra.