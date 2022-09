Prohibició o cerca d’alternatives?: les revetles falleres de l’entorn de la Llotja, en el punt de mira

En les pròximes setmanes arrancarà la taula de diàleg que cada any convoca l’Ajuntament de València amb els col·lectius veïnals, fallers i empresarials per negociar el ban de les pròximes Falles, és a dir, la normativa específica per la qual es regirà la ciutat durant els dies de la festa.

Un dels temes més polèmics que es posarà damunt la taula serà el tractament que es donarà a les revetles de l’entorn de la Llotja, edifici gòtic declarat Patrimoni de la Humanitat.

Després dels dos anys de pandèmia, les festes passades es van tornar a repetir les imatges de multituds fent botelló i de muntanyes de fem i rius de pixum en les places de Bruges i del Mercat Central, atrets per la revetla de la falla Llanterna-Na Rovella, situada a esquena de l’església de Sant Joan del Mercat, que està en aquests moments en procés de restauració.

A més, es va produir un accident desgraciat quan un jove que estava assegut en el muret d’un dels accessos per als vianants a l’aparcament subterrani va caure d’esquena a les escales i va morir.

En el Govern municipal comencen a veure’s clarament dues posicions. Mentre el regidor de Protecció Ciutadana, el socialista Aarón Cano, és partidari d’aplicar taula rasa i prohibir aquests espectacles musicals als voltants del monument, l’edil de Cultura Festiva de Compromís, Carlos Galiana, parla d’analitzar “propostes que milloren la convivència”.

En aquest sentit, Cano va precisar que es tracta d’una proposta, perquè el marc regulador de les Falles s’estableix per consens i “no és un ‘això ho mane jo’”, però creu que és “seriosa” i que permetrà “millorar la festa”.

La prohibició podria afectar també altres comissions com la de la plaça del Doctor Collado, a esquena de la Llotja, que sempre ha adoptat mesures preventives per protegir la part posterior de la Llotja, que dona a la seua demarcació. La comissió, a més, va optar les festes passades per no celebrar els esdeveniments musicals en la plaça esmentada per les males condicions meteorològiques.

L’edil va considerar que dos patrimonis de la Humanitat, com són la Llotja i les Falles, “no poden col·lidir”, sinó que “han de conviure”, i que cal “saber fer-ho bé”.

“L’any passat vam tindre imatges i situacions que a ningú ens agrada veure, especialment l’accident que va causar la mort d’un jove a la plaça de Bruges, i hem de fer passos per millorar la festa”, va manifestar, i va dir que aquesta proposta és “un pas” per a això.

Cano també va donar suport a la proposta de reduir els punts de venda d’alcohol al carrer durant les festes, cosa que, segons va aclarir, no afectaria les barres que munten les falles, sinó les parades ambulants.

Per part seua, fonts de Cultura Festiva van comentar a elDiario.es que Galiana ha mantingut aquests dies contacte directe amb diverses comissions, com la de la Llanterna, que presenten “propostes diverses per a millorar la convivència a la ciutat durant la celebració de les Falles” per la qual cosa “cal continuar treballant durant les pròximes setmanes per analitzar-ne la seua viabilitat”, evitant així parlar de prohibició.

Sobre la proposta del regidor de Protecció Ciutadana, les mateixes fonts van comentar que “el marc idoni per a treballar totes les propostes de millora és el de les reunions multidisciplinàries per a preparar el ban faller i el regidor de Cultura Festiva confia que, com els últims anys, aquestes trobades seran molt positives i permetran avançar i millorar la convivència en les Falles, com ja s’ha fet últimament”.

De la seua banda, fonts de la falla Llanterna van comentar a aquest diari que estan disposats a renunciar a la revetla per la quantitat de problemes que genera si se’ls facilita una alternativa que els permeta almenys compensar una part de la pèrdua d’ingressos que tindrien.

Al mateix temps han insistit que, malgrat les crítiques, mai els han sancionat per incomplir el ban i asseguren que sempre han sigut escrupolosos en el seu compliment, encara que reconeixen que és difícil de controlar una activitat a què assisteixen milers de persones.

Des de la falla del Doctor Collado es van mostrar sorpresos per les declaracions de Cano: “Ningú ens ha comunicat res fins ara i esperem que ens consulten abans de prendre qualsevol decisió definitiva. En qualsevol cas, si finalment ens prohibeixen la revetla, ens agradaria que ens explicaren què hem fet malament perquè ens deneguen el permís després de 25 anys organitzant-les sense que hi haja hagut ni un sol incident, entre moltes altres coses, perquè la nostra revetla no la subcontractem, la gestionem els propis fallers i això ens permet controlar en tot moment el que succeeix en la plaça”.