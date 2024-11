Una protesta massiva pren València per les “negligències” de la DANA: “Mazón dimissió”

Milers de persones reclamen a València i altres ciutats del país la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la gestió de la DANA que va arrasar les comarques valencianes el 29 d'octubre passat. Des de les 17 hores de dissabte arriben a la capital valenciana columnes amb centenars de manifestants procedents dels municipis de l'Horta Sud, la comarca més perjudicada pel temporal que ha deixat més de 200 víctimes mortals. Els manifestants han recorregut quilòmetres a peu i arriben plens de fang després de col·laborar als matins en les tasques de neteja, abillats amb pancartes. Alguns porten utensilis de neteja per evidenciar-ne la indignació. La manifestació començava formalment a les 18 hores, però el centre de la ciutat ja està abarrotat.

Desenes d'entitats han convocat una manifestació silenciosa a València per a aquest dissabte, 9 de novembre, a les 18.00 hores, gairebé dues setmanes després de les inundacions que han provocat més de dos centenars de morts. Un altre mig centenar s'han adherit a un manifest en què criden a “organitzar la ràbia” de manera pacífica contra l'Executiu valencià, al qual exigeixen responsabilitats per la “gestió negligent” de la tragèdia. Els convocants, associacions veïnals, sindicats i organismes en defensa del territori, consideren que el Consell que dirigeix Carlos Mazón ha actuat de “criminal”: “És insostenible que dure un dia més aquest govern autonòmic”, asseveren. En la convocatòria i els missatges difosos, l'organització rebutja qualsevol expressió violenta i reclama als exigents que no “entren en provocacions” de la ultradreta, molt activa als municipis afectats.

La plaça de l'Ajuntament de València està plena de manifestants. L'afluència de gent ha tallat el Carrer de Xàtiva, molt proper al consistori, al costat de l'Estació del Nord. Molts manifestants han vingut amb tren des de les comarques del nord del País Valencià a mostrar la seua solidaritat amb els afectats i a exigir responsabilitats polítiques.

La protesta es replica en altres punts de l'Estat com a Madrid, on arrenca a les 18 hores una concentració solidària, o a Barcelona, on dijous desenes de persones ja van llançar fang a la seu del PP local. A València hi acudeixen famílies senceres, algunes procedents dels municipis inundats, altres en solidaritat amb els afectats i les víctimes.