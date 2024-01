El PSPV alerta sobre l’amenaça de Vox a l’Agència Antifrau: “Això pot ser la fi”

El PSPV creu que el PP i Vox maniobren per eliminar l’Agència Antifrau. A la proposta feta per una associació d’un candidat pròxim a Eduardo Zaplana per a dirigir l’ens públic se suma l’amenaça de l’extrema dreta, que ha apuntat que vol negociar amb els seus socis de Govern canvis substancials en aquesta, fins i tot l’eliminació.

El portaveu dels socialistes valencians, José Muñoz, ha apuntat que l’estratègia “pot ser la fi” de l’organisme que dirigeix Joan Llinares, com ha passat a les Balears, i denuncien que la dreta i l’extrema dreta volen suprimir els controls al Consell. “El PP i VOX volen fugir del control i carregar-se tot el que els moleste”, ha denunciat el síndic dimecres.

El parlamentari ha reiterat la seua “voluntat d’arribar a acords amb el PP amb l’única condició que abandone l’extrema dreta” i ha subratllat que “sota aquest paraigua estem disposats a arribar a acords i el senyor Mazón té la mà estirada”. De moment, no hi ha acord per al candidat a dirigir l’Agència Antifrau, que requereix almenys tres cinquenes parts del parlament.

Els socialistes insisteixen a denunciar que “Mazón ha tancat el parlament i intenta censurar l’alternativa política”, en referència a les propostes de calendari parlamentari. Fins al pròxim 29 de gener no arranca el període de sessions, un mes que amb el Botànic sí que va tindre activitat parlamentària.

A més, ha lamentat que “en huit mesos de govern, Mazón només haja comparegut en les Corts tres vegades, torpedinant la tasca de fiscalització de l’oposició” i ha remarcat que “el Partit Popular intenta eliminar els controls parlamentaris i té la temptació de tornar a èpoques passades”: “Ens preocupa que hi haja persones vinculades a Zaplana en llocs estratègics i que estiguen eliminant-se controls, com passava en l’època de Zaplana”.

Reducció de les sessions de control

En el primer trimestre d’activitat parlamentària ordinària, excloent la presa de possessió, Mazón ha comparegut en menys sessions de control que Puig. El socialista va comparéixer sis vegades entre octubre i gener, quan va finalitzar el període ordinari de sessions, cinc de les quals a preguntes de control; el popular ho ha fet en tres sessions de control i un ple monogràfic, llevat que al gener se celebre una sessió extraordinària, atés que no consta cap intenció en el calendari. A més, Mazón va comparéixer en un ple monogràfic sobre l’amnistia, on va demanar a l’oposició que donara suport als pactes que els seus socis de Vox rebutgen, en matèria de finançament autonòmic, deute, infraestructures o qüestions socials.