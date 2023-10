El PSPV desmenteix Mazón: el Consell de Puig va executar més del 95% dels fons europeus

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va proporcionar dades inexactes sobre l’execució dels fons europeus per carregar contra l’anterior executiu en la seua primera sessió de control. Els responsables d’Hisenda i Fons Europeus del PSPV desmenteixen les acusacions del dirigent popular, que va assegurar que la Comunitat Valenciana corria el risc d’haver de tornar 2.800 milions d’euros a Brussel·les per la falta d’execució del govern de Ximo Puig, després de mantindre diverses trobades amb representants de la Comissió Europea.

El líder popular va dir en seu parlamentària que en el període 2017-2020 només s’havien executat el 43% dels més de 3.000 milions dels fons europeus corresponents a la Generalitat Valenciana, cosa que suposa l’aplicació de 1.375 milions, mentre que en els fons Next Generation l’execució era del 26%, és a dir, 564 milions de 1.116 milions. Els socialistes van qüestionar aquesta informació, que procedeix d’un informe de la Comissió Europea sobre el Pla de Recuperació i Resiliència i fa referència al muntant global que Brussel·les ha pagat a l’Estat. Segons un informe de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques, la Comunitat Valenciana era l’autonomia al capdavant d’execució de fons.

Després del discurs de Mazón, l’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero va sol·licitar una reunió amb els responsables dels diversos fons europeus que ha rebut Espanya per saber l’estat de l’execució, els fons Feder (que comprenen la partida de cohesió i els fons React) i els Next Generation. La Comunitat Valenciana ha rebut entre el 2014 i el 2021 l’autorització per a gastar 1.381 milions d’euros de la Unió Europea, a què se suma la injecció extraordinària arran de la pandèmia dels fons Next *Generation, uns 2.000 milions d’euros que tenen un període d’inversió que abasta fins al 2026, canalitzats en els anomenats Perte o projectes tractors.

Segons ha apuntat Piñero en una roda de premsa, l’executiu del Botànic va deixar executats el 99% dels fons de cohesió i el 96% dels fons React, el termini de despesa dels quals venç el desembre del 2023 i el de justificació el març del 2025. Pel que fa als fons europeus, es van executar a final del mandat el 26% dels Next Generation, que poden abonar-se fins a agost del 2026. Aquests fons incorporen un procediment consistent en el fet que primer l’Administració autonòmica abona –avança– els recursos als projectes, després els justifica i, una vegada revisat el procés, la Comissió Europea el reintegra, uns dos anys després. El juny del 2023 la Comissió Europea havia abonat a la Generalitat Valenciana el 49% dels diners invertits, ha recalcat l’eurodiputada, amb una xifra similar a la que va esgrimir Mazón en les Corts Valencianes.

Piñero insisteix que aquestes ajudes tenen característiques diferents i s’auditen també per departaments diferents i ha acusat el president popular de mentir i desconéixer el funcionament de les institucions europees, ficant en un mateix paquet partides pressupostàries diferents i confonent l’execució de la despesa amb el pagament de Brussel·les. Segons els socialistes, l’executiu del PP i Vox només ha d’executar entre un 1% i un 6% dels fons en tres mesos, i no fer-ho seria una negligència de l’Administració que comprometria partides futures. Posteriorment, tenen dos anys per a justificar aquesta despesa. En el cas dels fons Next Generation, la Generalitat Valenciana té tres anys al davant per a executar-los.

L’expresident Ximo Puig i el seu exconseller d’Hisenda, Arcadi España, han recordat que l’executiu de coalició del PP i Vox ha eliminat l’oficina per a la coordinació dels fons europeus adscrita a Presidència, que gestionava l’economista Juan Ángel Poyatos i que va elogiar la Unió Europea, a més de la retallada en personal de l’Administració pública. “Ens preocupa la insolvència de l’Administració”, ha lamentat Puig, que considera que la falta de personal porta a “la incapacitat de la gestió”. Al seu judici, el Consell de Carlos Mazón es dedica a “la demagògia centrada en la propaganda”.