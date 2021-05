PSPV i Compromís xoquen en les competències sobre el pla del nou estadi del València CF i en la conveniència d’anul·lar-lo

Un nou conflicte s’acosta entre Compromís i el PSPV, socis de Govern a l’Ajuntament de València i en la Generalitat Valenciana juntament amb Unides-Podem, aquesta vegada a propòsit de l’actuació territorial estratègica (ATE) del nou estadi del València CF, el pla urbanístic dissenyat pel PP per facilitar el trasllat del Mestalla de l’avinguda d’Aragó a la de les Corts Valencianes per mitjà d’una pilota urbanística en forma de requalificació.

Com va informar elDiario.es, la vicealcaldessa socialista i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va presentar dilluns un informe que desaconsella concedir una pròrroga dels terminis de l’ATE, tal com va sol·licitar el club fa un mes, i recomana que, en cas que finalment la Generalitat Valenciana decidisca fer efectiva la pròrroga, s’estudie la possibilitat d’aplicar una sanció al València CF per haver incomplit els terminis establits (possibilitat prevista en el document de l’ATE) i que s’exigisquen avals econòmics que garantisquen el compliment dels nous terminis.

D’aquesta manera, una vegada remés l’informe al Govern valencià, en concret a les conselleries d’Economia (Compromís) i de Política Territorial (PSPV), ara són aquests dos departaments els encarregats de prendre la decisió final. I és en aquest punt que es produeix la primera discrepància, per tal com tots dos s’atribueixen les competències per a adoptar la decisió final.

D’una banda, fonts de Política Territorial, departament gestionat pel socialista Arcadi España, asseguren que tant l’Ajuntament com Economia han de remetre’ls els seus informes sobre la conveniència de prorrogar l’ATE o no, i que són ells els que hi tenen l’última paraula.

Per contra, des d’Economia, conselleria gestionada per Rafa Climent, afirmen justament el contrari, com demostren els requeriments remesos a l’Ajuntament i a Política Territorial sol·licitant que els traslladen els seus informes sobre la petició de pròrroga del València CF a fi d’adoptar una resolució.

El mateix document presentat per Gómez reconeix que, en el cas de renúncia, cessió de l’adjudicació i modificació de l’ATE, “ha de ser autoritzada per la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, previ informe favorable de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient”.

No obstant això, també afig que “la declaració de caducitat comportarà la reversió, la retroacció i la reposició dels béns, les actuacions i les obres, així com, si escau, la derogació de les previsions de planejament, en els termes que resolga la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient”.

Siga com siga, el que és evident és que qualsevol decisió que s’adopte, a més de ser jurídicament viable, necessita la signatura tant de Climent com d’Espanya i que, per tant, estan condemnats a entendre’s. I ací arriba la segona de les discrepàncies.

Els socialistes no preveuen de cap manera l’opció de la pròrroga tenint en compte l’interés nul demostrat per Meriton des que es va fer amb la majoria accionarial per reactivar les obres del nou estadi, més encara després de l’última descaradura del president del club, Anil Murthy, després de la seua última reunió amb el president del Govern valencià, Ximo Puig, en què li va exigir, sense mostrar cap document, que es fera efectiva la pròrroga.

Després d’aquesta trobada, que va ser un abans i un després en les relacions de l’executiu valencià amb Meriton, Puig va assegurar la credibilitat del màxim accionista en la societat valenciana estava “sota mínims”, cosa a què Murthy va contestar criticant la gestió de la pandèmia del Consell.

Per tant, per al PSPV la via escollida és denegar la pròrroga i anul·lar l’ATE, la qual cosa implicaria la pèrdua dels 40.000 metres quadrats de terciari en la parcel·la del vell Mestalla i un forat entre 15 i 25 milions d’euros en els comptes del club, fet que obligaria a moure fitxa d’alguna manera el màxim accionista, el magnat de Singapur Peter Lim.

Diverses fonts de Compromís consultades, no obstant això, no acaben de veure clara aquesta via, perquè consideren que en la pràctica és la pitjor de les solucions, perquè pot complicar molt més l’objectiu final que és la consecució del nou estadi, ja que, entre altres coses, si s’anul·lara l’ATE i el club hi recorreguera judicialment, els terminis podrien eternitzar-se.

Per aquest motiu, encara que insisteixen que cal analitzar la viabilitat jurídica de totes dues opcions (pròrroga o nul·litat), a priori són més partidaris d’imposar una sanció econòmica al València CF per incompliment del primer conveni i d’estudiar una pròrroga subjecta a unes garanties determinades, tal com preveu l’informe municipal.

Les conselleries d’Economia i de Política Territorial hauran d’asseure’s en els pròxims dies i abordar la qüestió a la recerca d’un consens que siga jurídicament sostenible.

El cap del Consell, Ximo Puig, va comentar dimarts que la decisió que es prenga sobre l’ATE per a la construcció del Nou Mestalla serà “ajustada a dret”. El dirigent va mostrar respecte al València CF, però va remarcar que “el respecte primer és a la legalitat i el compliment dels compromisos adquirits amb la societat valenciana”.

“Si l’Ajuntament diu que no es donen les condicions per a l’ampliació de l’ATE, les conselleries d’Economia i Obres Públiques ho estudiaran i es prendrà la decisió ajustada a dret. Jo confie en els funcionaris i en les decisions polítiques que pren el Consell”, va afegir.