El PSPV secunda amb Vox, Ciutadans i PP una moció en la Diputació de València a favor de l’ampliació del port

El PSPV de la Diputació de València s’alinea amb la dreta i amb la ultradreta en la seua postura sobre l’ampliació del port de València. Així es desprén del resultat de la votació a una moció presentada dimarts pel PP per a expressar el seu suport a la polèmica infraestructura, que té diferents tràmits en els jutjats.

En concret, està pendent de resolució de l’Audiència Nacional el tràmit pel qual s’atorga a l’Autoritat Portuària de València (APV) la condició d’òrgan substantiu, a més del procediment de lesivitat per a anul·lar la permuta de concessions al navilier Vicente Boluda, considerada irregular per l’Advocacia de l’Estat.

A més, el projecte presentat fa poc incompleix la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 en matèria de la profunditat de dragatge en la dàrsena interior i excedeix en 6 milions de metres cúbics de material de rebliment per als nous molls els 19 que fixa com a límit la DIA. Per no parlar que en necessita 2,5 milions procedents d’un jaciment davant de la costa de Cullera (la Ribera Baixa), l’autorització ambiental de la qual està caducada.

Amb tot, el PP va plantejar una moció que resolia “traslladar a l’Autoritat Portuària el suport a l’ampliació del port com a element estratègic per a l’economia i la competitivitat de la nostra província”.

A aquesta proposta, els socialistes van proposar una transaccional en què van afegir expressament “sempre que aquesta infraestructura siga respectuosa amb l’entorn que l’envolta, garantint el compliment de la legalitat ambiental”, cosa que no deixa de ser cridanera per tal com es pressuposa que tota actuació administrativa ha de fer-se de manera legal, més tenint en compte que en aquest cas el principal impulsor de l’ampliació és un company de partit com Aurelio Martínez, president de l’APV.

Finalment, es va aprovar la moció amb aquest afegit amb els vots a favor del PP, Ciutadans, Vox i PSPV, amb l’abstenció de la Vall, i amb el vot en contra de Compromís.